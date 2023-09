Hanseklinik für Pferde

In der Hanseklinik für Pferde sind führende Spezialisten für Augenheilkunde, Kehlkopfchirurgie, orthopädische Chirurgie und Kaufuntersuchungen tätig. Auch in den weiteren Behandlungsbereichen von Orthopädie über Innere Medizin bis Allgemeine Chirurgie kümmern sich die erfahrenen Tierärzte individuell, versiert und rund um die Uhr um das Wohl der Pferde – ein ganzheitliches Leistungsportfolio, das auf modernsten Therapiekonzepten und neuesten Technologien basiert.

Die Klinik wird von drei Tierärzten geleitet, die absolute Experten auf ihrem Gebiet sind.

Dr. Stephan Leser führt jedes Jahr bis zu 1.000 Augenoperationen am Pferd durch und wird in Deutschland sowie im europäischen Ausland als Experte im Bereich der Ophthalmologie (Augenheilkunde) geschätzt. Auch als Vortragsredner zu ophthalmologischen Therapieansätzen fürs Pferd genießt Dr. Stephan Leser europaweit hohes Ansehen. Oberste Priorität bei der Behandlung seiner Patienten hat für ihn ein individuell auf den Patienten zugeschnittener Behandlungsplan, um den Bedürfnissen jedes Einzelnen gerecht werden zu können.

Als leitender Tierarzt und Klinikleiter ist Dr. Jens Körner in der Hanseklinik für Pferde für die Fachbereiche Sportpferde-Orthopädie, Kaufuntersuchungen, Ambulanz und Fahrpraxis verantwortlich. Er ist Träger zweier begehrter Diplome, des europäischen ECVSMR und des amerikanischen ACVSMR. Nur die besten Mediziner werden zu diesen extrem schwierigen Diplomprüfungen zugelassen. Voraussetzungen dafür sind ein abgeschlossenes Studium, ein umfangreiches Forschungsrepertoire sowie eine mehrjährige Facharzttätigkeit. Abschließend muss eine anspruchsvolle Prüfung abgelegt werden. Durch die fachliche Spezialisierung hat Dr. Körner ein ganz besonders gutes Auge für die Bewegungsabläufe und Motorik eines Pferdes. Dies zeigt sich unter anderem bei der Lahmheitsdiagnostik. Dort wird nicht nur eine Beugeprobe pro Gliedmaße durchgeführt, wie sonst üblich. Dr. Körner begutachtet jedes Gelenk einzeln und kann dadurch fast jede potentielle Einschränkung des Bewegungsapparates sichtbar machen.

Auch Erkrankungen der Atemwege, vor allem des Kehlkopfes, sind bei Sportpferden sehr weit verbreitet und benötigen in den meisten Fällen medizinische Versorgung. Dr. Olivier Brandenberger und sein Team sind die kompetenten Ansprechpartner für den Bereich der Weichteil- und Kehlkopfchirurgie – sie setzen auf fortschrittliche Behandlungsmethoden und unterziehen jedes Pferd einer individuellen Untersuchung, bevor entschieden wird, ob und wie das Tier operiert werden kann. Die Faszination für Chirurgie führte Dr. Brandenberger nach Paris zu einem der besten Pferdechirurgen Europas. Dort absolviert er ein Internship und anschließend die ECVS-Residency in der Pferdechirurgie. Sein Fachgebiet ist nun die Kehlkopfchirurgie, insbesondere die modifizierte Nervtransplantationsoperation bei einem stehenden Pferd. Diese Behandlungsform gilt als richtungsweisend und basiert auf dem natürlichen Ansatz, einen gesunden Nerv in den erkrankten Muskel einzusetzen. Dank Dr. Brandenberger ist in der Hanseklinik für Pferde einer der weltweit wenigen Ärzte tätig, der eine solche Operation durchführen kann.

