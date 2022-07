Absolute Ausnahmetalente österreichischer Zucht unterm Auktionshammer!

Nach dem großen Erfolg der Auktionen im letzten Jahr, findet vom 27. Juli bis zum 31. Juli 2022 erneut eine online Fohlenauktion auf www.fohlenauktion.at statt.

In diesem Jahr vertreten – sowohl im Dressurlot als auch im Springlot – absolute Ausnahmetalente!

Trotz der kleinen Pferdepopulation mit nur rund 2.000 eingetragenen Stuten und etwa 500 Warmblutfohlen jährlich, kann Österreich mit beachtlichen Erfolgspferden und einem Ranking in der WBSFH-Liste der besten Zuchtgebiete auf Platz 32 aufwarten.

In die Liste der aktuellen Erfolgspferde reihen sich Namen wie „Obora’s Cloe“ (1,60 m siegreich unter brasilianischer Flagge – R: Marlon Modolo Zanotelli), „Contario“ (1,50 m platziert unter Michael Viehweg) oder „For President“ (international Grand-Prix erfolgreich unter Michael Bugan und aktuell qualifiziert für die Weltmeisterschaft in Herning/DEN).

Ebenso erwartungsfroh wird in die Zukunft geblickt!

An den insgesamt fünf Vorauswahlterminen wurden 17 dressurbetonte und vier springbetonte bzw. doppelspartig veranlagte Fohlen und ein Reitponyfohlen zur Auktion zugelassen.

Wichtiges Auswahlkriterium war neben der Korrektheit im Fundament, vor allem die Perspektive in der jeweiligen Sparte und die sportliche Absicherung aus dem Mutterstamm.

So ist es nicht verwunderlich, dass die heurige Dressurfohlenkollektion mit Fohlen von Starvererbern wie Birkhof’s Bohemian OLD, So Perfect, For Romance und vielen weiteren aufwarten kann!

Im Springlot finden sich Namen wie Quabri Charmeur, Kassander van’t Roosakker Z und Poker di Mariposa TN!

Entdecken Sie die neue Fohlenkollektion auf www.fohlenauktion.at und sichern Sie sich Ihren „Gewinner made in Austria!“

Das Bid-Up startet am Mittwoch dem 27. Juli und endet am 31. Juli!