Basel: Dreher hinter Fuchs beim Hauptspringen am Donnerstag

Als letzter Starter im Hauptspringen am Donnerstagabend in Basel drehte der Schweizer Martin Fuchs das Ergebnis. Mit L&L Upgrade nahm er dem bis dahin führenden Hans-Dieter „Hansi“ Dreher den Sieg.

Hans-Dieter „Hansi“ Dreher hätte sicherlich gerne sein Jahr so begonnen, wie er es beendet hatte – mit einem Sieg wie beim Weltcup-Turnier in Mechelen. Da machte ihm der Schweizer Martin Fuchs einen Strich durch die Rechnung. Fuchs ritt als letzter Starter in den Parcours. Im Sattel des zwölfjährigen Ultimo-Baloubet-du-Rouet-Sohnes L&L Upgrade lieferte er die schnellste fehlerfreie Runde ab: Nach 55,51 Sekunden kam der Schweizer mit dem Westfalen ins Ziel.

Der bis dahin lange Zeit führende Reiter, „Hansi“ Dreher, hatte mit Vestmalle des Cotis von Baloubet du Rouet-Landor S etwas länger gebraucht: 56,38 Sekunden zeigte die Uhr bei ihm an – Platz zwei. Auf Rang drei landete der Franzose Roger Yves Bost mit Ballerine du Vilpion. Auch diese Stute stammt von Baloubet du Rouet ab. Vierter wurde Richard Vogel auf dem zehnjährigen Holsteiner Verbandshengst Crack HV von Cornet Obolensky.

Brasilianischer Sieg zur Eröffnung

Den Sieg im Eröffnungsspringen sicherte sich der Brasilianer Marlon Modolo Zanotelli auf der Zangersheide-Stute Talina du Vivier. Er benötigte 25,03 Sekunden in der entscheidenden zweiten Phase des Springens. Zweiter wurde knapp dahinter der Portugiese Rodrigo Giesteira Almeida auf dem Hannoveraner Solidat (0/25,05). Damit verwies er die Schweizerin Janina Sprunger mit Tullogher Lady Liberty (0/25,55) auf Rang drei. Bester Deutscher war Josch Löhden auf Eic Schabernack auf Rang sieben.

