Neustadt/Dosse: Hilmar Meyer gewinnt Hauptspringen

Hilmar Meyer gewinnt überraschend das Hauptspringen beim Zwei-Sterne-CSI in Neustadt-Dosse, gefolgt von Felix Wassenberg und Maren Hoffmann.

Hilmar Meyer aus Morsum hat mit Orion ter Doorn das Hauptspringen des Zwei – Sterne – CSI am Donnerstag in Neustadt – Dosse gewonnen . „ Das war so nicht geplant , aber es tut ihm gut , wenn er im Einlaufspringen schon etwas Tempo macht “ , erklärte Meyer . „ Ich habe ihn seit einem Jahr , er ist extrem vorsichtig . “