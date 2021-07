Black Horses Auktion: 49 Dressur- und Springpferde zu ersteigern!

Nicht weniger als 18 Dressurpferde und 31 Springpferde werden in dieser Online-Auktion versteigert. Am Freitag, den 23. Juli endet die Auktion der Dressurpferde und am Samstag, den 24. Juli, findet die Springpferdeausgabe ihren Abschluss.

Die Kollektion kann ab heute auf unserer Website besichtigt werden und die Pferde stehen auf dem Gestüt Black Horses in Sliedrecht zum Ausprobieren und Besichtigen bereit.

Fokus liegt auf Zucht mit den besten Genen

Letztes Jahr startete das Gestüt Black Horses mit einer Dressurauktion, bei der ein großer Teil der Black Horses Dressurpferde verkauft wurde. In dieser Ausgabe bieten wir eine Reihe von sehr talentierten 3-jährigen Dressurpferden an, aber auch ein gerittenes Dressurpferd und einige Zuchtstuten. Im Gestüt Black Horses hat man sich von Anfang an auf die Zucht mit den besten Genen konzentriert, und das spiegelt sich sicherlich in der Dressurkollektion wider.