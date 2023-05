Der Countdown läuft – bieten Sie jetzt!

Extravagant, sportlich und chic – so präsentieren sich die Oldenburger Elite-Fohlen der 29. Online Elite-Fohlenauktion. Ab heute, 10. Mai um 12.00 Uhr, haben Sie die Chance auf Ihren Favoriten zu bieten. Das finale Bid-Up startet am Samstag, 13. Mai ab 19.00 Uhr. Sie haben Fragen zu Ihrem Auserwählten? Dann wenden Sie sich gerne jederzeit telefonisch an unser Auktionsteam.