Letzte Saison für Isabell Werths Emilio

Die letzten beiden Tage in Mannheim hat Emilio noch einmal gezeigt, was er kann. Aber Isabell Werth hat in der Pressekonferenz nach ihrem Kür-Sieg angekündigt, dass dies seine letzte Saison sein soll.

Mit je dem Sieg in Grand Prix und Kür beendeten Isabell Werth und Emilio das Mannheimer Maimarkt-Turnier 2023. „Ich habe ihn praktisch von Kindesbeinen an und, und er ist ein echtes Charakterpferd.“ Sie und er, sie hätten sich „in den letzten zwölf Jahren gut arrangiert“.

Ein Charakterpferd ist der 17-jährige Westfale v. Ehrenpreis wahrhaftig. Er stammt aus der Erfolgszucht der Familie Strunk in Bochum, wo ja auch Werths Bella Rose zur Welt kam, mit der Emilio eng verwandt ist – obgleich ein ganz anderer Typ. Was die beiden eint, ist ihre Sensibilität. Wie Bella Rose hat Isabell Werth auch Emilio schon als junges Pferd entdeckt. Geholfen hat dabei Matthias Bouten, der bei den Strunks als Bereiter angestellt war und gut bekannt war mit Isabell Werths damaliger Pflegerin. Er war es, der Emilio Schritt für Schritt seine Angst vor dem aufsitzenden Reiter genommen hat und stellte ihn auch in den ersten Dressurpferdeprüfungen vor.

Viele Jungpferdeprüfungen ging der Braune allerdings nicht. 2014 gab er sein Turnierdebüt mit Isabell Werth und das direkt in der kleinen Tour im dänischen Odense. Im selben Jahr qualifizierte Emilio sich für das Finale des Nürnberger Burg-Pokals. Dort gewannen sie die Einlaufprüfung, doch in der Entscheidung entdeckte Emilio in der Frankfurter Festhalle etwas, das ihm gar nicht behagte, so dass es am Ende nur Rang neun wurde. An Isabell Werths Glaube an dieses Pferd änderte das aber überhaupt nichts. Und sie behielt Recht.

2015 kehrten sie zurück in die Festhalle und verließen sie als Louisdor-Preis Sieger. Und mit dem Louisdor-Preis für Werth als Ausbilderin des viel versprechendsten Nachwuchs-Grand Prix-Pferdes des Jahres. In den kommenden Jahren erfüllte Emilio die in ihn gesetzten Hoffnungen. Rund 50 Grand Prix-Siege bis CDI5* gehen auf Emilios Konto. Und wäre da nicht seine Stallnachbarin Weihegold gewesen, wäre er bestimmt ein Championatspferd geworden.

Diese Saison soll Emilio noch beenden. Dann wartet die große Rentnerweide von Isabell Werth auf ihn, wo er Don Johnson, Ernie & Co. Gesellschaft leisten kann.