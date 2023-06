Achleiten: Vierter Start, vierter Sieg für Victoria Max-Theurer

Wie kaum anders zu erwarten, blieb die Österreicherin Victoria Max-Theurer auch in der Grand Prix-Kür ihres Heimspiels auf Schloss Achleiten ungeschlagen.

Mit 81,835 Prozent gewannen Victoria Max-Theurer und Abegglen die Grand Prix-Kür vor Laura Strobel auf Valparaiso (77,650) und der Schweizerin Delia Eggenberger im Sattel von Fairtrade mit 75,20.

Für Victoria Max-Theurer ist es schon beinahe eine Selbstverständlichkeit geworden, in Achleiten zu siegen. Das heute war der vierte Sieg in vier Prüfungen, nachdem sie in der Special-Tour mit WM-Pferd Topas nicht zu schlagen gewesen war. Der heutige Erfolg dürfte ihr dennoch besonders viel bedeuten, hat sie doch erst Anfang des Monats wieder ihr erstes Turnier mit Abegglen bestritten, nachdem sie im letzten Frühjahr so gar nicht mehr zueinander gefunden hatten in der Prüfung.

Sie sagte: „Ich bin heute richtig happy! Leider hatten wir eine kleine Unsicherheit in der Traversale, da bin ich zu zaghaft hineingeritten. Aber wir hatten sehr viele super Höhepunkte, beispielsweise im Galopp und in den Pirouetten, bei Piaffe und Passage waren wir auch super und die Wechsel haben wir auf den Punkt geritten. Es war erst unsere dritte Musik-Kür. Abby hat das heute sehr gut gemacht, es war sehr harmonisch – ich bin mehr als zufrieden. Da bekommt man wirklich Lust, das öfter zu machen.“

Auch ihr Lebensgefährte Stefan Lehfellner, der Abegglen dann zwischenzeitlich auf dem Turnier vorgestellt hatte, war zufrieden: „Wir können auf ein perfektes Wochenende zurückblicken. Es ist schön, wenn man die Dinge, die man sich im Training hart erarbeitet, dann auch in der Prüfung so umsetzt. Sowohl Abby als auch Topas haben gezeigt, wie fit sie sind und auf welchem Niveau sie aktuell abliefern können. Das tut nicht nur Vici, sondern auch dem ganzen Team gut.“

Er selbst war dieses Wochenende nur Zuschauer. Er arbeitet mit seinem Mannheim-Sieger Roberto Carlos MT auf seinen ersten Start beim CHIO Aachen hin.

Kür-Debüt für Strobel

Richtig Grund zur Freude hatte auch Laura Strobel, die ja als Bereiterin auf dem Gestüt Vorwerk von Victoria Max-Theurers Mutter Elisabeth beschäftigt ist. Für sie war es heute der erste Kür-Auftritt mit Valparaiso. Feuertaufe bestanden.

Zudem gewann sie mit Villeneuve beide Prüfungen der kleinen Tour und war mit Diamond of Eternity jeweils Zweite.

Alle Ergebnisse vom CDI auf Schloss Achleiten finden Sie hier.