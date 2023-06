Kein Aachen-Start für Dorothee Schneiders First Romance

Dorothee Schneider war mit First Romance für einen Start in der CDI-Tour beim CHIO Aachen nominiert worden. Den muss sie leider absagen.

In der Kür der Deutschen Meisterschaften in Balve fehlten Dorothee Schneider und First Romance. Nun berichtet die Reitmeisterin, was passiert ist: „Leider ist Roman (Stallname von First Romance, Anm. d. Red.) beim Aufwärmen vor der Prüfung gestolpert und hat mit danach das Gefühl gegeben, dass er sich dabei leider etwas weh getan hat. Deshalb habe ich ihn vom Start zurückgezogen.“

Zuhause habe sich das Gefühl dann bestätigt. First Romance hat sich eine Zerrung zugezogen. Er muss pausieren. Der Fürst Romancier-Sohn genieße zur Zeit viel Wellness und kuriert sich aus. Schneider bedankte sich ausdrücklich bei ihren Instagram-Followern fürs Mitfiebern: „… Es bedeutet mir sehr viel und tröstet auch über solche Rückschläge hinweg.“