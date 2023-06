Jochen Schumacher feiert 65. Geburtstag

Jochen Schumacher, Leiter des FS Reit-Zentrums Reken, feiert heute, am 19. Juni, seinen 65. Geburtstag. Er ist dem Reitsport seit Kindertagen verbunden.

Im Jahr 1958 kam Jochen Schumacher auf die Welt. Schon als Kind war er begeistert von Pferden und lernte das Reiten. Bereits in den 1960er Jahren machte er die Bekanntschaft der Gründerin des FS-Reit-Zentrums, Ursula Bruns, und blieb dem Zentrum treu. 1979 übernahm er schließlich die Dienste der Gründerin und wurde fünf Jahre später, 1984, Junior-Partner. Seit 1996 ist Jochen Schumacher der alleinige Inhaber des Reit-Zentrums in Reken. Durch seinen Werdegang kann man ihn mittlerweile als Allrounder im Bereich des Pferdesports betiteln.

Bei Louis Valenca in Portugal wurde er in klassischer Dressur ausgebildet. 1986 nahm er an Weltmeisterschaften teil, allerdings in der Disziplin des Distanzreitens – die ersten Weltmeisterschaften dieser Disziplin. Seine Erfahrungen und sein Wissen nutzt er als geprüfter Ausbilder und Richter der Internationalen Gangpferdevereinigung (IGV). In dieser Funktion ist er auch am Arbeitskreis „Ausbildungs-Prüfungs-Ordnung“ der Deutschen Reiterlichen Vereinigung (FN) beteiligt.

Darüber hinaus ist er Trainer B Islandpferde, Practitioner III nach der Linda Tellington-Jones T.E.A.M.-Methode und Chironlehrer nach Rolf Becher. Eine weitere seiner Disziplinen ist das Fahren: Jochen Schumacher ist Inhaber des Silbernen Fahrabzeichens und des DOSB-Ausbilderzertifikats.

Bereits im Jahr 2014 wurde er für sein ehrenamtliches Engagement mit der Graf-Landsberg-Velen-Medaille ausgezeichnet.

St.GEORG gratuliert herzlich zum 65. Geburtstag!

auch interessant