Hendrik Snoek feierte 75. Geburtstag

Einst im Springsattel für Deutschland hocherfolgreich, später viele Jahre lang Turnierleiter beim Turnier der Sieger in Münster und Inhaber des Guts Berl: Hendrik Snoek hat den Reitsport mit seinem Engagement über die letzten Jahrzehnte immer weiterentwickelt. Am 2. April feierte der Münsteraner nun seinen 75. Geburtstag.

Hendrik Snoek kommt gebürtig aus Münster und war in den 1960er und 1970er Jahren einer der erfolgreichsten Springreiter, die Deutschland so zu bieten hatte. So gewann er beispielsweise den Großen Preis von Aachen im Jahr 1968 mit Dorina und sprang mit Rasputin zu Teamgold bei den Europameisterschaften 1975. Zwei Jahre später hieß sein vierbeiniger Partner unter dem Sattel Gaylord und trug Snoek zum Titel Deutscher Meister. Nicht weniger als 37 Mal war der Münsteraner außerdem für Deutschland bei Nationenpreisen am Start.

Die bekannte Reitanlage Gut Berl steht im Besitz von Hendrik Snoek. Neben einem guten Auge für Pferde hatte Snoek auch stets den richtigen Riecher in Sachen Unternehmertum. Auf Gut Berl ist seit rund einem Jahrzehnt Mannschaftsolympiasieger Lars Nieberg als Ausbildungsleiter beschäftigt.

Seit 1993 ist Hendrik Snoek Präsident des Westfälischen Reitervereins, der gleichzeitig Ausrichter des „Turniers der Sieger“ und Stifter des „Friedensreiterpreises“ ist. Geehrt wurde der Münsteraner in seinem Leben vielfach. Für sein Engagement und seine Verdienste erhielt er bereits 1985 das FN-Ehrenzeichen in Gold, 1998 das Deutsche Reiterkreuz in Silber und 2005 schließlich das Deutsche Reiterkreuz in Gold.

Doch damit nicht genug: Auch über den Pferdesport hinaus machte sich der Einsatz von Hendrik Snoek bemerkbar. Immerhin leistet er damit auch einen Beitrag seine Heimatstadt Münster und deren Kultur. Am 28. Februar dieses Jahres zeichnete NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst den Pferdemann mit dem NRW-Verdienstkreuz am Bande aus. „Trotz seines weitreichenden Engagements ist es insbesondere seine Bodenständigkeit und Bescheidenheit, die in Münster, in Westfalen und darüber hinaus geschätzt wird“, so Wüst in seiner Laudatio.

Nun beging Snoek am 2. Februar seinen 75. Geburtstag. Dazu möchten wir vom St.GEORG noch herzlich gratulieren!

Quelle: FN