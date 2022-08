Ramzes Preis für Bohemian-Züchter Heinrich Langewellpott

Heinrich Langewellpott ist im Rahmen des Turniers der Sieger mit dem renommierten Ramzes-Preis ausgezeichnet worden. Sein züchterisches Meisterstück ist Cathrine Dufours Bohemian.

Heinrich Langewellpott stammt aus einem der nördlichsten Zipfel des westfälischen Zuchtgebiets. In Münster wurde der Mann aus Frotheim im Rahmen des Turniers der Sieger in den Mittelpunkt gestellt. Dort, wo sonst der von ihm gezogene Bohemian unter Cathrine Dufour tanzt, bei X, erhielt Langewellpott eine besondere Auszeichnung. Er ist der Empfänger des Ramzes-Preis in diesem Jahr. Mit ihm werden besondere züchterische Leistungen in Westfalen geehrt. Die Statue des legendären Schimmel erhielt er aus den Händen von Turnierchef Hendrik Snoek direkt vor der Kulisse des münsterschen Schlosses.

Langewellpott – westfälisches Züchtergold

Erfolgreiche Pferde entstammen selten dem Zufall. Das beweist der züchterische Background von Heinrich Langewellpott. Auf seinem Hof kam bereits der Hengst Direx 1969 zur Welt. Der Dirigent-Frühling-Sohn hat Sportpferde für beide Disziplinen gebracht. Über eine nicht unerhebliche Anzahl von Zuchtstuten findet er sich in den Abstammungen vieler internationaler Sportpferde wieder. So war die Kombination Pilot-Direx nicht selten. Das deutsche Championatspferd Aboyeur von Heinrich Herrmann Engemann und Daniel Deußer war noch ein Direx-Enkel (v. Anmarsch-Direx).

Die Mutter von Direx war die Frühling-Tochter Flora. Sie findet sich auch im Pedigree von Bohemian wieder. Sie steht dort in sechster Generation. Damit ist der Dunkelfuchs der Vize-Weltmeisterin aus Dänemark ihr ”5 x Ur-Enkel“. Bohemian selbst stammt von dem Niederländer Bordeaux ab, der gleichfalls westfälische Wurzeln hat: Seine Familie ist die, die auch Rubinstein und Olympiasieger Ahlerich hervorgebracht hat.

Das züchterische Glanzprodukt von Heinrich Langewellpott ist aktuell Zweiter der Weltrangliste. Bohemian siegte in Aachen in diesem Jahr in der CDI4*-Tour. Er war Vierter in der Kür bei den Olympischen Spielen in Tokio 2021 und gewann wenig später die Bronzemedaille bei den Europameisterschaften in Hagen.

Auszeichnungen sind für Heinrich Langewellpott übrigens nichts Neues. Im Jahr 2020 war er für seine Arbeit mit der Goldenen Medaille des Westfälischen Pferdestammbuchs ausgezeichnet worden.