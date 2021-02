Westfalens Erfolgszüchterin Heike Strunk ist gestorben

Mit nur 61 Jahren verstarb in Nordrhein-Westfalen die erfolgreiche Züchterin Heike Strunk, der der Pferdesport unter anderem Isabell Werths Bella Rose und Emilio verdankt.

Das sind traurige Nachrichten, die zuerst beim Züchterforum erschienen waren. Die Zuchtgemeinschaft Strunk, die hinter so bekannten Pferden wie Bella Rose und Emilio steht, hat mit Heike Strunk einen Teil ihrer Seele verloren. Sie wurde nur 61 Jahre alt.

Heike Strunk bildete zusammen mit ihrem Mann Wilhelm und dessen Bruder Heinrich die „ZG Strunk“, die auf dem elterlichen Hof in Bochum-Stiepel eine kleine aber sehr feine Pferdezucht betreibt. Neben den Aushängeschildern im Viereck kamen hier auch internationale Springpferde zur Welt.

Heike Strunk und ihre Mitstreiter waren für ihre züchterischen Verdienste verschiedentlich geehrt worden, etwa 2019 vom WBFSH, der World Breeding Federation for Sporthorses, für die Verdienste von Bella Rose, die damals gerade dreifache Europameisterin geworden war, nachdem sie 2018 in Tryon ja bereits zwei WM-Titel geholt hatte. Im selben Jahr erhielt Heike Strunk im Rahmen des Turniers der Sieger in Münster auch den Ramzes-Preis, den der Turnierveranstalter, der Westfälischen Reiterverein, an Züchter vergibt, die sich um die westfälische Pferdezucht verdient gemacht haben.