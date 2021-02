Zangersheider Körung in Deauville mit neuen Youngsters, einem Wiedersehen und zwei verdienten Veteranen

In Deauville fand die jährliche Körung des Stutbuchs Zangersheide in Frankreich statt. Dort gab es ein Wiedersehen mit alten Bekannten.

Die allerdings zum Teil noch gar nicht alt sind. Zumindest nicht der fünfjährige Azuro de Laubry Z, ein Sohn von Judy-Ann Melchiors ehemaligem Erfolgspferd Aktion Pur Z aus der Vollschwester zu Gerco Schröders Olympia-Silbermedaillengewinner London. Er kam im Haras de Laubry zur Welt und ging als Fohlen für den Auktionspitzenpreis von 42.000 Euro an seine neuen Besitzer. Der Ecurie De Montchevreuil stellte den Fuchs zur Körung vor und erhielt das Go für ihn.

Insgesamt wurden 18 Hengste gekört, 13 beim Freispringen, drei über Standardparcours und zwei an der Hand. Letztere sind bekannte Namen aus dem Springsport. Da ist zum einen der nun 17-jährige Quartz Rouge v. Ultimo van ter Moude-Qredo de Paulstra. Quartz Rouge selbst wurde hoch erfolgreich von den Franzosen Philippe Rozier und Jérôme Hurel auf 1,60 Meter-Level gezeigt. Er siegte zum Beispiel in La Baule, war Zweiter in Spruce Meadows und beim CSIO Rotterdam. Zudem vertrat er die französischen Farben bei der EM 2015 in Aachen. Der Vater, der seinerseits ein direkter Capitol-Sohn ist, war mit Todd Minikus (USA) international erfolgreich. Die Mutter brachte neben Quartz Rouge noch vier weitere international erfolgreiche Pferde und kommt aus demselben Stamm wie z. B. Papillon Rouge.

Der andere Senior, der nun für Zangersheide anerkannt wurde, ist der bereits 21-jährige KWPN-Hengst Topinambour v. Heartbreaker-Veneur de Luc im Besitz von Genèvieve Megret vom Haras de Clarbec, der ehemaligen Sponsorin von Pénélope Leprevost. Unter Leprevost hatte Topinambour denn auch seine größten Erfolge, Platzierungen auf den Fünf-Sterne-Turnieren in Valkenswaard, Dublin und La Baule. Über seinen Vater Heartbreaker muss man nicht viele Worte verlieren, er ist einer der renommiertesten Springvererber der Welt. Die Mutter brachte neben Topinambour noch drei weitere internationale Springpferde sowie den 2019 beim OS gekörten Vollbruder Heartpower.

Die Liste der gekörten Hengste finden Sie hier, den Katalog der Teilnehmer hier.