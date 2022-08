WM Herning 2022: Der Liveticker zur Grand Prix Kür ab 20 Uhr

Heute werden bei der WM in Herning die Einzelmedaillen in der Grand Prix Kür auf dem Dressurviereck vergeben. Ab 20 Uhr berichtet St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes nach jedem Ritt mit einer kurzen Zusammenfassung.

Dieser Beitrag wird nach jedem Ritt aktualisiert.

Emmelie Scholtens (NED) und Indian Rock

Schwarz, Hengst und exaltierte Passage: Der neun Jahre alte Indian Rock ist der Newcomer in den Niederlanden. Seine Reiterin Emmelie Scholtens ist championatserfahren, sie ritt Indian Rocks Vater Apache 2018 bei den Weltreiterspielen in Tryon.

Indian Rock dreht erst einmal noch vorm Einreiten vor den Richtern bei C um. Die Musik setzt ein, mit viel Aktion im Vorderbein passagiert der Rappe. In der Piaffe verhaspelt er sich, macht einen Hüpfer nach vorn. Die Musik ist noch recht beliebig, Perkussion und Streicher. In der zweiten Piaffe fängt er sich. Piano zum Schritt, vorher Passage-Traversalen, die etwas mehr Biegung hätten haben dürfen. Dezent begleitet die Musik den Versuch Zweierwechsel zu reiten, der misslingt aber leider.

Beeindruckend, wie der Hengst in Piaffen und Pirouetten Last aufnimmt. Tiefe Kruppen waren nicht so der Megatrend in diesen Dressurentscheidungen. Am Ende der Einerwechsel ist der letzte Wechsel beidbeinig gesprungen. Die nächsten Zweierwechsel gelingen. Emmelie Scholtens klopft den schwarzen Beau. Am Ende noch einmal Piaffen und Passagen. Ein junges Pferd, dem noch nicht alles gelungen ist. Eine gute Raumausnutzung. Musik, die zwar Lektionen unterstreicht, aber irgendwie keine Geschichte erzählt, keinen Spannungsbogen hat. Könnte man stundenlang im Wartezimmer einer Esoterikpraxis hören. 74,544 Prozent

Also jetzt! Grand Prix Kür – der publikumswirksame Schlusspunkt der Dressurweltmeisterschaften 2022 in Herning. A-Note für den technischen Wert und B-Note für den künstlerischen Eindruck addiert, dann durch zwei geteilt – fertig ist die Note, die über die Medaillen entscheidet.

15 Paare haben sich im gestrigen Grand Prix Special für diese Entscheidung qualifiziert. Geritten wird in zwei Gruppen. Das Flutlicht ist schon jetzt an, dabei strahlt noch die Sonne am blauen dänischen Himmel, der heute nicht durch Wolken getrübt wird. Und auch der Wind ist heute freundlich mit allen umgegangen.

Die Richter sind stilecht in einer Kutsche hereingefahren worden. Wenn sie dabei nach vorne geschaut haben, haben sie tätige Rückenmuskeln gesehen. Hoffentlich hat sie das inspiriert.

Um 21.40 Uhr beginnt die Gruppe mit den letzten acht Kombinationen. 10.000 Zuschauer soll das Fußballstadion fassen. Und es ist ausverkauft, so heißt es offiziell. Die Menschen haben ihre Plätze eingenommen. Geht los!

Was bisher geschah

Wenige Auftritte hatte Glamourdale von Charlotte Fry in dieser Saison bisher, aber der elfjährige KWPN-Hengst und seine britische Reiterin erregten bereits im Grand Prix große Aufmerksamkeit der Fachleute und münzten ihren Start an vorletzter Stelle im Grand Prix Special in einen Sieg um – Einzelgold! Cathrine Laudrup-Dufour und ihr zehnjähriger Vamos Amigos hatten das Nachsehen und bekamen Silber, nachdem sie im Grand Prix zuvor noch in Führung gelegen hatten. Alleine das reicht schon für mächtig Spannung vor der Grand Prix Kür, in der 15 Paare starten werden.

Doch die Grand Prix Kür kann auch sonst noch für Überraschungen sorgen. Es kommt eben auch auf das Künstlerische an und auf den Schwierigkeitsgrad. In Letzterem konnten wir bereits einen Blick erhaschen in eine Abfolge von Isabell Werth und Quantaz, die Schwieriges vermuten lässt. Und allgemein wird sich die erfolgreichste Dressurreiterin aller Zeiten sicherlich nicht kampflos geschlagen geben im Wettbewerb um die Medaillen. Ebenso werden aus deutscher Sicht Benjamin Werndl und Famoso die Daumen gedrückt, die durch stilistisch feine Ritte in den letzten Tagen überzeugen konnten (an dieser Stelle sei auch nochmal unser Podcast aus Herning mit Benjamin Werndl empfohlen).

Benjamin Werndls Startzeit lautet 22.10 Uhr, Isabell Werth folgt ihm mit Quantaz auf den Tritt um 22.20 Uhr. Danach folgen die Einzel-Medaillengewinnerinnen aus dem Grand Prix Special: Charlotte Fry, Dinja van Liere und Cathrine Laudrup-Dufour in dieser Reihenfolge.