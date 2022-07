Bohemian und Dufour siegen in CDI4*-Kür in Aachen, Salvino abgeläutet

Bohemian und Dufour oder Salvino und Lyle? Dänemark oder USA? Die beiden Topfavoriten in der CDI4*-Kür standen schon früh fest. Doch Salvino wurde wegen eines blutigen Mauls abgeläutet.

Als Cathrine Dufour und Bohemian in das in gleisende Flutlicht getauchte Dressurstadion kamen, stand schon fest: Die nach Papierform einzige Konkurrenz war nicht mehr im Rennen. Die US-Amazone Adrienne Lyle und der Hannoveraner Salvino v. Sandro Hit hatten schon gut die Hälfte ihres Programms absolviert, zu amerikanischen Songs wie „Walking in Memphis“, da klingelte es. Es wiederholte sich das Prozedere vom Nachmittag als Isabell Werth und Quantaz abgeklingelt worden waren. Taschentuch zum Dokumentieren des verfärbten Schaums vom Chefrichter, dann eine Reiterin, die winkend das Stadion verlässt. Der dritte Fall, an dem die Blutregel des Weltreiterverbandes (FEI) zum Ausschluss eines Paares führte, denn im Nationenpreis war auch die US-Amerikanerin Katie Duerrhammer ausgeschlossen worden. Bei ihrem Pferd Quartett war bei der Gebisskontrolle Blut gefunden worden.

Bohemian und Dufour mit Olympiakür

Damit musste Cathrine Dufour gegen die 77,865 Prozent des Spaniers José Antonio García Mena mit Sorento antreten. Sorento stand früher bei Isabell Werth im Stall. Kein Problem für die beiden Routiniers. Der Bordeaux-Sohn ging zu den Musicalklängen von „Les Miserable“. In den Einerwechseln und in der Galopptour gab es mehrere kleine Aussetzer. Aber die Pirouetten, Piaffen und Passagen, die Leichtigkeit der Vorstellung und Präzision suchten Seinesgleichen. Am Ende waren es 84,12 Prozent – Sieg Nummer vier in Aachen für die Dänin, die nördlich von Kopenhagen lebt. Allerdings hatte die Kombination Dufour und Bohemian schon höhere Bewertungen.

Die relativ unbekannte Belgierin Laurence Vanommeslaghe ist 2014 in Caen für ihre Heimat bei den Weltmeisterschaften am Start gewesen. Mit dem 13-jährigen Johnson-Sohn Edison hat sie nun ein Pferd, das in dieser Saison schon mehrfach in Küren hoch bewertet wurde. So schlug das Paar unter anderem in Florida Bluetooth und Frederic Wandres. In Aachen wurden es 76,225 Prozent, Platz drei.

Über den Leistungsstand der Teams vor den Weltmeisterschaften in Herning eine Aussage zu treffen, ist nachdem das Gros der Dressurprüfungen in Aachen beendet ist, schwierig. In nahezu allen Mannschaften gab es Überraschungen, ja auch in der deutschen Equipe. Letztendlich kann man sagen: Spannend wird es in Herning sicherlich. Und Cathrine Dufour hat ein Luxusproblem: Sie ist eine der wenigen Reiterinnen, die derzeit zwei Pferde hat, die in der Lage sind, 80 Prozent und mehr zu erzielen. Davon träumen sicherlich viele Trainer anderer Nationen.

Junge Reiter-Kür

Es wurde noch mehr Kür geritten im Dressurstadion in Aachen. Bei den Jungen Reitern gingen die Podiumsplätze alle ins Ausland. Der Spanier Sergio Moron Basoco setzte sich mit Farnham L und 79,135 Prozent klar vom Feld ab. Ihm folgte die Dänin Sara Aagaard Hyrm mit Atterupgaards Cooper, übrigens ein Sohn von Orthilia, der Stute, mit der Nana Merrald Skodborg auf einen WM-Teilnahme hofft (76,53). Dritter wurde Christian Simonson mit Son of a Lady (74,93) aus den USA. Beste Deutsche war Theresa Friesdorf. Mit Quotenkönig wurde sie mit 73,69 Prozent Fünfte.

