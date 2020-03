Nach El Santo nun auch Sorento: Isabell Werth gibt Spaniens José Antonio Garcia Mena ein Pferd

José Antonio Garcia Mena hat nach El Santo ein weiteres Pferd von Isabell Werth übernommen.

Isabell Werth und José Antonio Garcia Mena haben sich über die Arbeit mit El Santo kennengelernt. „Ernie“ hatte ja eine Weile lang Probleme mit der Piaffe. Der spanische Championatsreiter konnte Isabell Werth entscheidende Tipps für die Arbeit mit dem Westfalen-Wallach geben.

Als ihm später ein Pferd für die Olympischen Spiele in Rio fehlte, bot Isabell Werth ihm an, Ernie zu nehmen. Das nahm Garcia Mena gerne an, allerdings wurde aus dem Start dann doch nichts, weil der Ehrentusch-Sohn sich verletzt hatte.

Nun stellte Isabell Werth José Garcia Mena den 13-jährigen Westfalen-Wallach Sorento v. Sandro Bedo-Florestan zur Verfügung, möglicherweise für die Olympischen Spiele in Tokio.

Sorento wurde im Stall von Isabell Werth bis Grand Prix ausgebildet, ging aber nie im internationalen Sport. José Garcia Mena stellte ihn jüngst in Cascais, Portugal, erstmals international vor. Im Grand Prix belegte das Paar mit 70,326 Prozent Rang drei und im Special mit 69,404 Prozent Platz vier.

José Antonio Garcia Mena vertrat Spanien bei vier Championaten, jedesmal im Sattel von Norte Lovera: bei den Weltreiterspielen 2010 in Kentucky und 2014 in Caen und bei den Europameisterschaften in Herning 2013 und Aachen 2015.

Quelle: Eurodressage