Tanja Kraft neue Deutsche Meisterin im Distanzreiten

Nach mehr als neun Stunden im Sattel holte Tanja Kraft den Titel bei der deutschen Meistersfchaft der Distanzreiter. Bei der Jugendmeisterschaft hat Genoveva von und zu Gilsa gewonnen.

Bei der zum ersten Mal in der Nähe von Vechta um das Araber-Gestüt Ismer organisierten Deutschen Meisterschaft lautete der Name der Siegerin Tanja Kraft. Mit ihrem 14-jährigen Araber Atoum’Re war sie die Erste, die über die Ziellinie am Ende des 160 Kilometer langen Rennens kam. „Es war eine sehr schöne Strecke, insgesamt flach und eben, aber dennoch anspruchsvoll“, beschrieb sie. „Ich hätte nie gedacht, dass ich die DM mit Atoum gewinnen kann, aber immer wieder wenn ich denke, das war jetzt unser Highlight, setzt Atoum noch einen drauf“, fügte Kraft hinzu, die mit ihrem in Frankreich geborenen Pferd auch mehrmals unter die Top Ten in CEI 3*-Rennen auf 160 Kilometer kam. Atoum kam mit sechs Jahren zu Tanja Kraft, „direkt von der Araber Rennbahn und konnte eigentlich nur rennen, ich habe ihn dann langsam und schonend zum Distanzpferd ausgebildet und nie gedacht, dass wir mal soweit kommen.“

Zwei Minuten nach den Siegern beendeten Alexandra Lang und Angurion ihre deutsche Meisterschaft und gewannen damit Silber. Bernhard Dornsiepen erklomm die dritte Stufe des Podiums mit Bekele El Djem. Im Sattel seines jetzt 14-jährigen Schimmels hat der Reiter an den zwei letzten Europa- und Weltmeisterschaften teilgenommen. Bei der EM in Ermelo erreichten die beiden letztes Jahr den zwölften Rang, nachdem sie 2019 in Euston Park 17. wurden. Renan Borowicz, Präsident des Vereins Deutscher Distanzreiter und -fahrer, zeigte sich sehr zufrieden mit der Anzahl der Teilnehmer. „Wir hatten mit 18 Startern bei der DM eine sehr gute Beteiligung, deutlich mehr als in den Vorjahren“, sagte er.

Genoveva von und zu Gilsa wir zur Jugendmeisterin

Die Titelverteidigerin der deutschen Jugendmeisterschaft, Nayla Al Samarraie, ist mit Erfolg in die Senioren-Meisterschaft übergangen, wo sie den vierten Platz erreichen konnte. Im Sattel von Olympia Al Samarra wurde Genoveva von und zu Gilsa zur Jugendmeisterin nach einem 120 Kilometer langen Rennen. Zweite wurden Daria Rosenthal und Classic Hope, Dritte wurden Lara Schulz und Courage.