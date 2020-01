Amsterdam: Nächster Prix St. Georges-Sieg für Edward Gals Total US

Nachdem er bei seinem ersten Turnierauftritt in der schweren Klasse über 80 Prozent erhalten hatte, war man gespannt, wie sich der Totilas-Sohn Total US mit Edward Gal in Amsterdam präsentieren würde.

Der achtjährige Hannoveraner Total US v. Totilas-Sir Donnerhall hat die Prüfung mit 75,539 Prozent gewonnen. Edward Gal berichtete später gegenüber dem Veranstalter, der Hengst sei noch sehr umweltorientiert gewesen und habe „Angst vor seinem eigenen Schatten gehabt“. Dadurch sei er nicht so schön ruhig in der Anlehnung gewesen.

Aber dieses Jahr sei ohnehin eines, um Erfahrungen zu sammeln. Amsterdam sei eine gute Gelegenheit, Total US an die Atmosphäre auf solchen Turnieren zu gewöhnen, denn die Chance gebe es ja nicht so häufig.

Gal ist froh, dass er mit dem Hengst schon solche Prüfungen reiten kann, sagt aber auch: „Ich weiß, dass es noch viel Raum für Verbesserungen gibt.“

Seinen ersten Prix St. Georges hatte Total US mit Gal bei einem regionalen Turnier in den Niederlanden bestritten, wo die Richter ihm knapp 82 Prozent gegeben hatten.

Edward Gal en Glock's Total US ✨ watch.clipmyhorse.tv/Amsterdam-live-DutchCommentary ✨Wauw 🤩 kippenvel moment!! Edward Gal en Glock's Total US betoverden gisteravond het publiek van Amsterdam en noteerden met 75,539% de hoogste score in de Prix St. Georg ❤️ 🎥 Vandaag kunnen jullie de livestream weer volgen! Alle rubrieken van gisteren kunnen jullie in de mediatheek terugkijken! Gepostet von Clipmyhorse.TV Nederland am Donnerstag, 23. Januar 2020

Die weiteren Platzierten

Platz zwei sicherte sich mit deutlichem Abstand (73,088 Prozent) Kirsten Brouwer auf dem zehnjährigen United-Sohn Foundation. Rang drei sicherte sich mit 72,696 Prozent Jeanine Nieuwenhuis auf der jetzt neunjährigen Bretton Woods-Tochter Great Lady TC, die auch schon bei Weltmeisterschaften der jungen Dressurpferde am Start war. Sowohl fünf- als auch sechsjährig schaffte sie es über das kleine Finale in die Entscheidung, wo sie jedesmal Rang 13 belegte.

Ganz einig waren die Richter sich über die Verteilung der Platzierungen übrigens nicht. Die Richterin bei H, Mariette Sanders-van Gansewinkel, sah beispielsweise Edward Gal und Total US auf Rang zwei und hatte Kirsten Brouwer und Jeanine Nieuwenhuis nur an sechster bzw. vierter Stelle. Die meisten Punkte hatte von ihr Madeleine Witte-Vrees auf der zehnjährigen Fidertanz-Tochter Finnländerin erhalten, 74,412 Prozent. Dieses Paar belegte schlussendlich Rang vier mit 71,814 Prozent.

