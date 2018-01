Der Weg der US-Dressurreiter nach Tryon und die Kandidaten

Der US-amerikanische Reiterverband USEF hat die Sichtungsturniere für die Weltreiterspiele der Dressurreiter in Tryon bekannt gegeben sowie die Paare, die derzeit dafür infrage kommen.

Die Weltreiterspiele in Tryon werfen ihre Schatten voraus. Vom 12. bis 16. September werden die Weltmeister in der Dressur gekürt. Nun gehen die Vorbereitungen langsam los. Der US-Verband hat den Weg zu den WEG jedenfalls schon vorgegeben. Die Dressurreiter aus dem Gastgeberland müssen zur Sichtung nach Europa.

Die erste Gelegenheit ist der CDIO5* in Compiègne (Frankreich) vom 17. bis 20. Mai, dann der CDI4* in Roosendaal (Niederlande, 31. Mai bis 3. Juni), CDIO5*/CDI3* Rotterdam (Niederlande, 21. bis 24. Juni), CDI4* Leudelange (Luxemburg, 3. bis 8. Juli) sowie der CDIO5*/CDI4* Aachen (17. bis 22. Juli).

Verpflichtend ist allerdings einzig die Teilnahme in Aachen. Insofern käme auch Verden noch als Sichtungsturnier infrage. Auf Anfrage kann aber auch Dispens gewährt werden. Während des Aufenthalts in Europa sind die Pferde in Belgien stationiert, auf dem Jewel Court Stud in Wuustwezel.

Derzeit stehen folgende Paare auf der Longlist:

Laura Graves und Verdades

Charlotte Jorst und Nintendo

Olivia LaGoy-Weltz mit Lonoir

Adrienne Lyle und Salvino

Kasey Perry-Glass auf Dublet

Steffen Peters und Rosamunde

