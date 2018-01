Die FEI will Siegerehrungen sicherer machen – nur wie? Gabriele Pochhammer hätte einen Vorschlag

Siegerehrungen zu Fuß? Oder nur im Schritt? Helme für die Pfleger? Beim Weltreiterverband (FEI) gibt es verschiedene Ideen, wie Siegerehrungen künftig sicherer für Pferd und Reiter gestaltet werden könnten. Vielleicht geht es aber auch ganz anders.

Haben Sie schon mal eine Siegerehrung in Luhmühlen gesehen? Da steht eine Reihe von Vielseitigkeitspferden gelassen nebeneinander, lässt sich die Schleifen anstecken, wartet die Glückwünsche für die Reiter ab und setzt sich dann für die Ehrenrunde in einen frischen Galopp in Bewegung. Wobei der Sieger bei seiner anschließenden Single-Runde in der Regel nochmal richtig Gas gibt. Alles kontrolliert, wohlgemerkt.

Kontrastprogramm

Haben Sie auch schon mal eine Siegerehrung Dressur gesehen, etwa in Aachen? Es fängt damit an, dass fast kein Reiter auf dem Pferd sitzt, das er in der Prüfung geritten hat, nur der unbedarfte Zuschauer glaubt fälschlicherweise, er habe tatsächlich die erfolgreichen Paare vor sich. Dennoch sieht man häufig, wie die Ehrenden, die Funktionäre, Sponsoren und Honoratioren, sich mit einem beherzten Sprung zur Seite retten müssen, um von den hin und her trippelnden, manchmal auch ruppig nach vorne schießenden oder steigenden Pferden nicht umgerannt zu werden. Pferde, zu deren Ausbildung doch der vertrauensvolle Gehorsam in jeder Situation gehört. Vertrauen sieht anders aus, meine ich. Natürlich gibt es Pferde mit einem so sensiblen Nervenkostüm, dass sie bei der Siegerehrung, zumal wenn sie in Hallen von ohrenbetäubend Musik umdröhnt ist, außer sich geraten. Shutterfly von Meredith Michaels Beerbaum war so eines, und auch Sam von Michi Jung gehört dazu. Das kann man als Ausnahme tolerieren, aber doch nur als solche.

Vertrauen auch in Todesangst

Es gibt eine Geschichte von Oberst Alois Podhajsky, dem langjährigen Leiter der Wiener Hofreitschule und Olympiadritten 1936 in Berlin. In den 50er-Jahren wurde er eingeladen, beim großen Turnier in London eine Schaunummer zu reiten. Nicht gesagt wurde ihm, dass einige very very important Persons per Hubschrauber eingeflogen werden sollten. Und dass die Landung direkt neben dem Dressurviereck vorgesehen war. Podhajsky beschreibt, wie sein Lipizzaner Hengst bei dem dröhnenden Lärm des landenden Helikopters unter ihm erstarrte, er konnte dessen Herz durch seinen Stiefel schlagen fühlen. Und doch blieb der Schimmel ganz ruhig stehen, beruhigt von seinem Reiter, dem er voll vertraute.

Das ist offenbar von heutigen Reitern und Pferden zu viel verlangt. Jedenfalls macht sich die Internationale Reiterliche Vereinigung (FEI) Gedanken darüber, wie man die Gefahren bei Siegerehrungen minimieren kann. Anlass war unter anderem der Unfall des Pferdepflegers Robbie Sanderson, der bei den Olympischen Spielen in Rio 2016 von seinem Schützling Cosmo, dem Pferd von Sönke Rothenberger, an den Kopf geschlagen wurde. Es sah schlimmer aus, als es war, schon abends im Deutschen Haus konnte Robbie Sanderson mit einem dicken Pflaster am Kopf den Medien von seinem Abenteuer berichten, aber die Situation war eindeutig zu gefährlich, um sie auf die leichte Schulter zu nehmen. Im Gespräch sind nun Helme auch für die Grooms und Regeln, nach denen die Pferde hereingeführt werden müssen. Sanderson schreibt seinen Unfall unter anderem der Tatsache zu, dass die Pfleger mit Rücksicht auf die Fernsehkameras rechts von den Pferden gehen mussten, ungewohnt für beide, denn meist geht der Mensch links vom Pferd. Etwas weiter zurück liegt die Verletzung des damals weltbesten Dressurpferdes Rembrandt von Nicole Uphoff, der bei der Ehrenrunde der Deutschen Meisterschaft in Verden von einem anderen Pferd geschlagen wurde und mehrere Monate pausieren musste.

Ursachenforschung

Das könnte bei Siegerehrungen zu Fuß, also ohne Pferde, nicht passieren, auch sie sind im Gespräch.. Damit freilich hätte das Pferd einen weiteren Schritt zum „Sportgerät“ gemacht, das, nachdem „Job“ getan ist, nicht mehr benötigt wird. Wie war das mit der Partnerschaft und dem Zusammenklang zweier lebendiger Wesen? Das soll mal einer den Leuten erklären. Natürlich wollen die Zuschauer auch die Pferde sehen.

Vielleicht sollte man aber auch mal nach den Ursachen suchen. Warum so viele Pferde so wenig Vertrauen zu ihren Reitern haben, dass sie in Stresssituationen so sehr außer sich geraten, dass sie alles vergessen, was sie gelernt haben. Vielleicht liegt da, in der falschen (zu schnellen, nicht genügend auf die Psyche des Pferdes eingehenden) Ausbildung, der Schlüssel. Und das könnte man ändern. Ganz ohne neue Regeln.

Gabriele Pochhammer Herausgeberin Wenn sie nicht gerade schreibt, steht sie im Stall oder sitzt im Sattel, meist eines selbstgezogenen Pferdes. Wie sich dessen Urgroßmutter unter dem Sattel anfühlte, weiß sie ganz genau. Freud und Leid des Reiters/ Züchters sind ihr gut bekannt. Den großen Sport beobachtet sie als Berichterstatterin, acht Olympische Spiele einge- schlossen. Bei den neunten, in Rio 2016, war ihr bestes Zuchtprodukt dabei: der zweimalige Badminton-Vierte Leonidas II v. Landos unter Mark Todd. Mit dem neuseeländischen Team verpassten die beiden knapp eine Medaille.

