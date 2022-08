Die besten Nachwuchsdressurpferde der USA in 2022

Was dieses Wochenende das Bundeschampionat bei uns, war letztes Wochenende das U.S. Dressage Festival of Champions im Lamplight Equestrian Center in Chicago in den Vereinigten Staaten – ein Treffen der besten Nachwuchspferde des Landes, hier allerdings auf die Dressurpferde beschränkt. Auch ähnlich wie in Deutschland sind die Rassen und Abstammungen der Pferde sowie die Prominenz der Reiter.