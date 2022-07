EM Hartpury: Klare Führung für Deutschlands Dressurreiterinnen, Vielseitigkeitsteams auf Medaillenkurs

Heute war „Tag der ersten Prüfungshälften“ bei den Nachwuchseuropameisterschaften in Hartpury. Für die Dressurreiter ging es um Teil eins der Einzelwertung, für die Vielseitigkeitsreiter um die erste Hälfte der ersten Teilprüfung.

In der Dressur sieht es ganz so aus, als würden Deutschlands Mädels ihren Siegeszug aus der Mannschaftswertung fortsetzen. Vor allem die Geschwister Schmitz-Morkramer überzeugten auf ganzer Linie. Helena und ihr zwölfjähriger Brandenburger Lord Fantastic-Sohn Lifestyle führen bei den Jungen Reitern nach einer rundum gelungenen Vorstellung mit 76,949 Prozent. Allegra stand ihrer großen Schwester in nichts nach und holte mit dem Hannoveraner Hengst Libertad v. Londontime satte 77,030 Prozent bei den Junioren.

Zweite ist hier Dänemarks Sophia Boje Obel Jørgensen nach einer ebenfalls sehr harmonischen Vorstellung auf dem Oldenburger Bretton Woods-Sohn Brilliant (74,618) vor der Französin Mathilde Juglaret mit dem Lusitano Hengst Caporal de Massa (74,324).

Bei den Jungen Reitern reihte sich hinter Helens Schmitz-Morkramer ihre Teamkollegin und Titelverteidigerin Lucie-Anouk Baumgürtel auf Hugo ein. Sie hatten 75,368 Prozent von den Richtern bekommen. Auf Bronzekurs liegen aktuell die Britin Caitlin Burgess und der KWPN-Wallach Chocotof mit 72,831 Prozent.

Für die dritte deutsche U21-Reiterin, Jana Schrödter mit Der Erbe, wurden es 69,706 Prozent, aktuell der achte Platz.

Vielseitigkeit

Bei den Europameisterschaften der U18-Vielseitigkeitsreiter liegen die Schweden in Führung, was allerdings auch logisch ist, da sie die EM nur zu dritt begehen und anders als die anderen Mannschaften heute nur eine Starterin hatten. Tilde Borg Zeidlitz und First Edition erhielten 39,1 Minuspunkte, insgesamt Rang 26.

Von den Teams, die bereits zwei Paare auf dem Viereck hatten, führt Deutschland dank 32,2 Minuspunkten (Rang neun) von Matti Garlichs mit seinem Light On-Sohn Ludwig und 29,2 Minuspunkten (Rang zwei) der neuen Deutschen Meisterin Hedda Vogler im Sattel ihrer DM-Partnerin Niagara de Champenotte. Das sind 61,4 Minuspunkte in Summe und nur zwei Zehntel weniger als die drittplatzierten Briten auf dem Konto haben.

Hier ritten heute Finn Healy mit Fathers Compromise (31,1, Rang fünf) und Grace Donnor auf Cooley Ramiro (30,5, Rang vier).

Das beste Einzelergebnis lieferte heute übrigens Deutschlands Einzelreiterin, Smilla Maline Philipp mit Sir Boggles: 28,8 Minuspunkte.

Junge Reiter

Bei den Jungen Reitern ist es ähnlich wie bei den Junioren: Weil die Niederlande nur zu dritt am Start sind und heute nur eine Reiterin im Viereck hatten, haben sie aktuell auch die wenigsten Minuspunkte auf dem Konto. Genauer gesagt sind es 34,4 von Carolina Moesbergen mit Fincent.

Darum sind es eigentlich die Briten, die an der Spitze liegen, hier dank Alice Casburn auf Topspin (33,8, Platz acht) und Ibble Watson mit Aristoteles S Z (29,4, Rang eins).

Deutschland ist dementsprechend in Silberposition. Die Briten hatten 63,2 Minuspunkte, fürs Team GER sind es 64,4. Libussa Lübbeke und Caramia sind mit 32,4 Minuspunkten derzeit Fünfte, Paula Reinstorf und Ilara W mit 32,0 Dritte.

