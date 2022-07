About You und Favorit Unico erste Westfalen-Champions 2022

Seit Dienstag läuft in Münster-Handorf die Westfalen-Woche. In der Dressur wurden die ersten Westfalen-Champions bereits gekürt.

Im Westfalen-Championat der sechsjährigen Dressurpferde gingen gestern 17 Teilnehmer an den Start. Zu reiten war die internationale Einlaufprüfung für Sechsjährige auf Dressurpferde-M Niveau.

Mit einer Gesamtnote von 8,7 setzte sich About You (v. AC-DC – Estobar NRW, Z.: Stephan Borgmann) deutlich an der Spitze des Feldes. Für den Trab, den Galopp und den Gesamteindruck erhielt About You eine 9,0, für die Durchlässigkeit eine 8,5 und für den Schritt eine 8,0.

Der letzte bei der FN registrierte Turnierauftritt des ZfdP-gekörten Hengstes war Rang fünf im Finale des Reitpferde-Bundeschampionats 2019. Im Jahr darauf war About You in aller Munde, weil er für einen siebenstelligen Betrag über die Borgmann’sche Hofauktion in die Niederlande an RS2 Dressage verkauft wurde. In seinem Sattel sitzt nun Robin van Lierop.

Der zweitbeste der Prüfung in Münster-Handorf war gestern der Rheinländer Ecco MW (v. Escolar – Fürstenball, Z.: Gestüt Hülsdau/Inh. Dr. Johannes Brin) mit einer Endnote von 8,0. Für den Schritt gab es eine 8,5, für den Galopp, die Durchlässigkeit und den Gesamteindruck die 8,0 und für den Trab eine 7,5. Leslie Rohrbacher stellte den Hengst wie schon beim Bundeschampionat 2021 vor, wo sie Achte im Finale wurden.

Ein weiterer Rheinländer wurde Dritter: Der von Lena Waldmann vorgestellte Dancing Brave (v. Don Juan de Hus – Lemony’s Nicket, Z.: Axel Windeler). Auch er erhielt eine 9,0 für den Trab. Hinzu kamen die 8,0 für Schritt und Galopp, eine 7,5 für den Gesamteindruck und in der Durchlässigkeit die 6,5. Das bedeutete eine 7,8 in Summe und damit nicht ganz die 8,0 die es braucht, um sich fürs Bundeschampionat zu qualifizieren.

Da die Plätze zwei und drei ins Rheinland gingen und drei Westfalen Rang vier belegten mit jeweils 7,6, gibt es nun drei Silbermedaillengewinner bei den Sechsjährigen. Mit einer 8,0 für Schritt und Trab, 7,5 für den Galopp und den Gesamteindruck und 7,0 in der Durchlässigkeit beendete die Elite-Schau Teilnehmerin von 2019, Carlotta HB (v. Champagner – Lissaro, Z.: Josef Brüggemann), ihre Prüfung unter dem Sattel von Alyssa Haskamp.

Die zwei anderen Vize-Champions sind zwei Söhne des Franziskus, der in zehn Tagen Deutschland bei der WM der Senioren-Dressurreiter Deutschland vertreten wird. Das war zum einen der NRW Landbeschäler Felissimo (Mutter v. Belissimo M, Z.: Bernd Schulze-Tomberge) mit Anja Wilimzig. Er erhielt eine 8,0 für Trab und Galopp, eine 7,5 für Schritt und Gesamteindruck und eine 7,0 für die Durchlässigkeit.

Der Zweite ist der NRW-Prämienhengst Franz Joseph Junior (Mutter v. Rock Forever I, Z.: Hermann Rosenbaum-Feldbrügge), dessen noch zwei das westfälische Pferdestammbuch gekörte Vollbrüder hat. Wie sein Vater steht er in den Besitz der Hengststation Holkenbrink. Im Sattel saß die Tochter des Hauses, Sophie Holkenbrink. Gestern gab es für ihn eine 8,5 für den Galopp, eine 8,0 für den Trab und eine 7,5 für die Durchlässigkeit und den Gesamteindruck, aber nur eine 6,5 für den Schritt.

Favoritensieg bei den Fünfjährigen

36 Fünfjährige traten heute in Münster an. Sieger wurde – Nomen est Omen – Favorit Unico (v. Fürst Jazz – Rock Forever NRW, Z.: Tanja Verstege). Im Sattel saß Lars Schulze Sutthoff, der von seinem Sportpartner schwärmt: „Er ist ein richtiger Kracher!“ Das sahen die Richter wohl ähnlich: 9,0 für den Trab und die Durchlässigkeit, 8,5 im Gesamteindruck und 8,0 für Schritt und Galopp, Endnote 8,5, sprechen für sich.

Dem Sieger dicht auf den Fersen war mit einer Wertnote von 8,4 Füchtels Indigo (v. Asgard’s Ibiza – Roadster, Z.: Patricia, Gräfin von Merveldt), vorgestellt von Ann-Christin Wienkamp. Er erhielt die 8,5 in allen Kriterien. Einzig die Durchlässigkeit war „nur“ eine 8,0. Allerdings ist Indigo ein Oldenburger, so dass er zwar mit der Bundeschampionats-Qualifikation nach Hause fährt, aber ohne Silbermedaille.

Die gab es stattdessen für Despacita (v. Don Nobless – Sandro Hit, Z.: ZG Rudde) und Ringo Star Q (v. Rock Forever I – Flanagan, Z.: Leonhard Querdel). Beide kamen nämlich auf die gleiche Endnote von 8,3.

Despacita ist eine Rappstute, die von Frederike Kampmeyer geritten wird. Ihr Vollbruder, der gekörte Hannoveraner Hengst Despacito, war seinerzeit Zweiter im Bundeschampionatsfinale. Seine Schwester erhielt heute neben einer 9,0 für den Schritt die 8,5 für Trab und Gesamteindruck, eine 8,0 für die Durchlässigkeit und eine 7,5 für den Galopp. Despacita ist in Münster-Handorf keine Unbekannte, 2020 nahm sie schon an der Westfälischen Elite-Schau teil.

Der zweite Vize-Champion der fünfjährigen Dressurpferde, Ringo Star Q mit Bianca Nowag-Aulenbrock im Sattel (herzlichen Glückwunsch zur Hochzeit!), hatte ebenfalls schon früher bei der Westfalen-Woche auf sich aufmerksam machen können. Dreijährig gewann er Silber und letztes Jahr holte er Bronze. Heute lauteten seine Wertnoten 8,5 für den Trab, 7,5 für den Schritt, 8,0 für den Galopp, 9,0 für die Durchlässigkeit und 8,5 für den Gesamteindruck.

Alle Ergebnisse der Westfalen-Woche finden Sie hier.