1,65 Millionen Euro-Pferd bei Borgmanns Hofauktion

Stephan Borgmann dürfte heute Nacht gut schlafen! Eines seiner Pferde hat bei seiner Hofauktion in Westbevern einen in diesem Rahmen noch nie dagewesenen Preis von satten 1,65 Millionen Euro gebracht.

Eine wirkliche Überraschung war es nicht, dass der vierjährige Westfalen-Hengst About You die meisten Begehrlichkeiten geweckt hat. Schon sein Video im Internetkatalog sorgte für Aufsehen. Das hat sich bis in die Niederlande herumgesprochen, von wo nun die Käufer kamen, denen der Sohn des AC-DC aus einer Estobar-Mutter 1,65 Millionen Euro wert war.

Es handelt sich um den Dressurstall RS2 Dressage, der auch schon den Bundeschampion der sechsjährigen Dressurpferde 2019, Zum Glück, in Deutschland erworben hatte.

Nun also About You, dessen Vorfahren über Generationen ebenfalls aus Borgmann’scher Zucht stammen – einen Riesenerfolg für den „Bauern“ Stephan Borgmann, der sich selbst so nennt und den Betrieb in Ostbevern einst von seinem Vater Norbert übernahm.

Was RS2 Dressage zum Kauf bewegt hat, erklärt Reiter Robin van Lierop gegenüber horses.nl: „About You ist ein ganz besonderes Pferd mit drei sehr guten Grundgangarten, aber vor allem die Rittigkeit ist eine Klasse für sich. Wirklich ein sehr komplettes Pferd.“

Und er ist nicht nur sportlich, sondern vor allem auch züchterisch interessant. Ohne die Großemutter dieses Hengstes, Florence v. Ferragamo-Florestan, gäbe es zum Beispiel keinen Siegerhengst Estobar NRW und damit auch keinen Escolar, denn der ist ein Sohn des Estobar.

Die Süddeutschen Verbände haben About You bereits anerkannt. Nun soll er aber auch in den Niederlanden zur Körung vorgestellt werden. Er war übrigens im vergangenen Jahr bereits Fünfter bei der Einlaufprüfung zum Bundeschampionat der dreijährigen Reitpferdehengste gewesen, konnte am Finale aber nicht mehr teilnehmen, weil er nicht klar ging.

Übrigens haben wir Stephan Borgmann zu Beginn des Jahres besucht und uns mit ihm über seine Erfolgszucht unterhalten. Die ganze Geschichte des Mannes mit dem Gespür für die richtige Anpaarung finden Sie in St.GEORG 2/2020, die Sie sich hier bequem nach Hause bestellen können.