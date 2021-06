Fieber eines Pferdes: Raphael Netz muss auf Kür-Finale bei Deutscher Meisterschaft verzichten

Raphael Netz wird nicht am Sonntag bei den erstmals ausgetragenen Deutschen Meisterschaften U25 in der Dressurkür antreten. Eines seiner Pferde hatte Fieber. Ein PCR-Test ergab aber keinen Hinweis auf eine EHV-1-Infektion.

In einer Pressemitteilung vom Abend heißt es: „Die finale Prüfung der Deutschen Meisterschaft der U25-Dressurreiter wird leider ohne Raphael Netz stattfinden. Der 22-Jährige muss auf sämtliche Starts in der Kür am Sonntag verzichten. Sein Hengst Elastico, mit dem er am Freitag Deutscher Vizemeister im U25-Grand-Prix geworden war, hatte am Freitagabend Fieber. Ein PCR-Test (Nasen-Tupfer) auf EHV-1 war negativ. Weitere Testergebnisse werden derzeit verifiziert und sollen Klarheit bringen. Aus reiner Vorsicht wurden alle Pferde von Raphael Netz zunächst im Quarantänestall separiert und konnten nun in Absprache mit dem Turniertierarzt die Heimreise antreten. Elastico ist inzwischen fieberfrei. Im Heimatstall werden die Hygiene- und Quarantänemaßnahme fortgeführt.“