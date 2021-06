Valkenswaard: Ben Maher und Explosion sichern sich Global Champions Tour-Etappe

Der Brite Ben Maher ist so etwas wie „Mister Global Champions Tour“. Schon zweimal gelang dem 38-Jährigen der Gesamtsieg in der hochdotierten Serie für Springreiter. Im niederländischen Valkenswaard machte er heute deutlich, dass er das Triple anpeilt!

Im Großen Preis der Global Champions Tour saß Ben Maher auf dem Pferd, mit dem er bei den Europameisterschaften 2019 in Rotterdam Einzelsilber und Mannschaftsbronze gewann: Explosion W. Zwölf Jahre ist der Chacco-Blue-Sohn nun alt, der schon oft in den ganz großen Parcours unter Beweis gestellt hat, dass er ein absolutes Ausnahmepferd ist. So auch heute im Global Champions Tour Grand Prix!

Mit fast genau zwei Sekunden Vorsprung im Stechen sicherten sich Ben Maher und Explosion den Sieg. Neben 99.000 Euro Preisgeld konnten die beiden so auch wichtige Punkte für die Gesamtwertung sammeln. Dass es rechtzeitig zu den Olympischen Spielen in Tokio wieder bestens in Form ist, hatte das Paar schon vor zwei Wochen in Madrid unter Beweis gestellt.

Das Nachsehen hatte heute ein niederländisches Trio, angeführt von Maikel van der Vleuten mit Beauville Z. Rang drei ging an Frank Schuttert mit Lyonel vor Harrie Smolders und Dolinn. Daniel Deußer und Killer Queen konnten sich nach einem Abwurf zwar nicht für das Stechen qualifizieren, landeten aber dennoch auf Rang zwölf und damit noch „im Geld“.

Global Champions League

Die Mannschaftswertung, also die Global Champions League, ging an das Team Monaco Aces, für das der Belgier Jos Verlooy und die US-Amerikanerin Laura Kraut an den Start gingen. Dahinter landete Valkenswaard United mit Edwina Tops-Alexander (AUS) und Alberto Zorzi (ITA). Die Doha Falcons wurden mit Bassem Mohammed (QAT) und Philipp Houston Dritte. Letzterer zeigte mit seiner Sandro Boy-Tochter Sandros S Bella zwei souveräne Nullrunden.

Gute aufgelegt in der zweiten Wertung waren heute auch Sven Schlüsselburg und Bud Spencer. Die beiden sind in dieser Saison erstmals für die Cannes Stars bei der Global Tour dabei. Hatten sie gestern noch einen Abwurf in Kauf nehmen müssen, blieben heute alle Stangen oben. Bei den weiteren deutschen Paaren – Daniel Deußer/Killer Queen, Christian Ahlmann/Dominator Z, Ludger Beerbaum/Mila und Zoe Osterhoff/Ferrari – fiel heute in der zweiten Wertungsprüfung für die Global Champions League jeweils eine Stange. Die beste Runde der Prüfung gelang dem kanadischen Olympiasieger Eric Lamaze auf seiner nun 18-jährigen Hannoveraner Stute Fine Lady.

Aller Ergebnisse aus Valkenswaard finden Sie hier.