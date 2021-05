Madrid: Shanghai Swans fliegen zum Sieg, Olivier Robert gewinnt Global Champions Tour-Grand Prix

Sieg Nummer zwei feierten Christian Ahlmann und Max Kühner heute für die Shanghai Swans in Madrid – damit übernimmt das Team auch vorerst die Führung in der Gesamtwertung der Global Champions League. Der Franzose Olivier Robert gewann das anschließende Global Champions Tour-Springen.

Christian Ahlmann und Max Kühner bewiesen bei der Global Champions League-Etappe in Madrid an diesem Wochenende Nerven aus Stahl. Mit vier Nullrunden – zwei gestern, zwei heute – konnten sie nicht nur beide Prüfungen gewinnen, sondern sicherten den Shanghai Swans damit auch die vorläufige Führung in der Gesamtwertung. Platz zwei ging erneut an das niederländische Vater-Sohn-Duo Eric und Maikel van der Vleuten für Madrid in Motion. Eine kleine Aufholjagd gelang Harrie Smolders (NED) und Darragh Kenny, die sich mit den Paris Panthers von Rang zehn auf Rang drei verbessern konnten.

Wie bereits im Vorfeld angekündigt, hatten sowohl Christian Ahlmann als auch der für Österreich startende Max Kühner ein anderes Pferd gesattelt als gestern. Christian Ahlmann setzte auf seinen nun elfjährigen Diamant de Semilly-Sohn Dominator Z, Max Kühner hatte das Deutsche Sportpferd Elektric Blue gesattelt. „Dominator sprang heute überragend und hat mir viel geholfen. Der Druck war da, weil wir als letzte dran waren, aber jetzt bin ich mehr als glücklich. Unser Start in die Saison hätte nicht besser laufen können, aber jetzt müssen wir für die nächsten Etappen konzentriert bleiben“, sagte Christian Ahlmann nach seinem Ritt.

Madrid in Motion vor Paris Panthers

Eric van der Vleuten ritt erneut die Casall-Tochter Wunschkind, die heute allerdings einen Abwurf hatte. Weil Sohn Maikel mit Beauville Z fehlerfrei blieb, konnten die beiden trotzdem ihren zweiten Platz von gestern halten. Die Paris Panthers brachten zwölf Strafpunkte aus der ersten Runde am Freitag mit – bei denen blieb es allerdings auch. Harrie Smolders und Bingo du Parc kamen ebenso mit weißer Weste aus dem Parcours wie sein Kollege Darragh Kenny und Cruising VDL Cartello, womit sie ihr Team aufs Podium bringen konnten.

Die Berlin Eagels, vertreten durch das deutsche Duo Christian Kukuk mit Checker und Philipp Weishaupt mit Coby, landeten am Ende mit insgesamt 17 Strafpunkten auf Rang sieben. Während Christian Kukuk und sein westfälischer Schimmel einen Abwurf hatten, gelang Philipp Weishaupt und Coby eine schnelle Nullrunde, die den beiden zusätzlich den dritten Platz in der Einzelwertung bescherte. Nicht ganz optimal lief es für Marcus Ehning und Stargold, die heute acht Strafpunkte für Valkenswaard United mit aus dem Parcours brachten. Die beste Runde der Prüfung drehten der Brite Ben Maher und sein großartiger Explosion, die bereits zweimal die Global Champions Tour-Gesamtwertung für sich entscheiden konnten.

Olivier Robert gewinnt Global Champions Tour-Grand Prix

Im Anschluss an die Mannschaftsentscheidung fand der Große Preis für die Global Champions Tour (GCT) statt. Über 100.000 Euro Preisgeld und eine neue Uhr konnte sich der Franzose Olivier Robert freuen. Seinen vierbeinigen Partner, den Selle Francais Wallach Vivaldi des Meneaux, reitet er bereits seit vielen Jahren. Die beiden haben sich in dieser Zeit von Youngster-Springen bis auf Fünf-Sterne-Niveau hochgearbeitet. Als nur eines von zwei Paaren, das es mit einer Nullrunde ins Stechen geschafft hatten, setzten die beiden sich gegen Scott Brash (GBR) und Hello Jefferson durch.

„Ich bin immer Zweiter, ich habe bisher noch nie einen Fünf-Sterne-Grand Prix gewonnen. Und das heute war ein sehr schwieriges Springen gegen einer meiner Lieblingsreiter, Scott Brash“, so der überglückliche Olivier Robert, der sich damit auch für den Super Grand Prix in Prag qualifiziert hat, an dem alle Sieger der einzelenen GCT-Stationen teilnehmen dürfen.

Die schnellste Vier-Fehler-Runde im Normalparcours drehten Darragh Kenny und sein Holsteiner Cartello, die somit Dritte wurden. Für die Kombination war es erst das zweite gemeinsame Turnier, zuvor hatte lange Zeit Kennys Landsmann Cormac Hanley im Sattel des 14-jährigen Schimmels gesessen. Bester deutscher Reiter war Daniel Deußer, der sich mit Casallvano trotz zwei Abwürfen noch an zwölfter Stelle platzieren konnte.

Alle Ergebnisse finden Sie hier.