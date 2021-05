Opglabbeek: David Will und Richard Vogel erneut unschlagbar

Auf der Reitsportanlage Sentower Park im belgischen Opglabbeek finden regelmäßig internationale Springturniere statt – so auch dieses Wochenende. Und wieder einmal waren es Richard Vogel und David Will, die der Konkurrenz keine Chance ließen.

Die wichtigste Prüfung des Tages, ein Weltranglistenspringen über 1,50 Meter, sicherte sich David Will mit dem 16-jährigen Oldenburger Wallach Stakkato Rouge. Nach einem erfolgreichen Auftakt am Donnerstag, spielten die beiden auch heute in Opglabbeek quasi in einer eigenen Liga. Mit mehr als zwei Sekunden Vorsprung siegten sie vor der Dänin Zascha Nygaard Andreasen, die den Quidam de Revel-Sohn Quinn gesattelt hatte. Platz drei ging an den Niederländer Willem Greve mit dem 17-jährigen Holsteiner Hengst Carambole vor Jos Verlooy (BEL) und Fabregas. Janne Friederike Meyer-Zimmermann konnte sich mit Chesmu über Rang fünf freuen.

Auch die zweite Drei-Sterne-Prüfung am heutigen Tag ging an einen Reiter aus Dagobertshausen: Richard Vogel gewann auf seinem Erfolgspferd Lesson Peak das Zwei-Phasen-Springen über 1,40 Meter. Das Nachsehen hatten Koen Vereecke (BEL) mit l’Esmeralda Van’T Meulenhof und die US-Amerikanerin Laura Kraut mit Diadem du Thot. Platz vier bis sieben waren von deutschen Paaren belegt. Janne Friederike Meyer-Zimmermann, die mit Chaka Chaka und Messi Van’T Ruytershof gleich zwei Eisen im Feuer hatte, wurde Vierte und Siebte. Dazwischen schoben sich noch die erst 17-jährige Johanna Beckmann mit Chardonnay und Philipp Schulze Topphoff mit Avantus.

Alle Ergebnisse aus Opglabbeek finden Sie hier.

Ein Hinweis in eigener Sache: Wir haben Richard Vogel und David Will erst kürzlich zu Hause besucht. Die ganze Reportage lesen Sie in der Ausgabe 2/2021, die Sie hier kostenlos bestellen können.