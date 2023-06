Helen Erbe und Carlos auch 2023 deutsche Meisterinnen in der U25-Kür

Gold für einen Bilderbuchritt von Helen Erbe und Carlos in der U25-Kür bei den deutschen Meisterschaften, Silber an Semmieke Rothenberger mit Farrington vor Felicitas Hendricks und Drombusch.

Ausgeklügelte Küren, teilweise komplexer Choreographien, die U25-Reiter müssen sich nicht verstecken. Das hat die deutsche Meisterschaft in der Kür U25 in Balve gezeigt.

Mit einer 80-Prozent-Kür verteidigt Helen Erbe mit Carlos ihren Titel vom letzten Jahr. Es war nicht nur ein harmonisches Paar, sondern es war feinfühliges Reiten, wie man es sich so oft wünscht und so selten sieht. In der Spitze waren es tolle Leistungen bei der Deutschen Meisterschaft in der Kür U25.

Mit mehr als 78 Prozent wurden Semmieke Rothenberger und Farrington Zweite. In der Grand Prix Kür der Meisterschaften im Seniorenlager ist sie mit Flanell heute noch einmal gefordert. Dritte wurde Felicitas Hendricks mit Drombusch.

Gold für Helen Erbe und Carabas

„Big in Japan“ beim Einreiten verweist auf die Musikauswahl – Willkommen in den 1980-er Jahren, modisch ja gerade wieder schwer angesagt. Spandau Ballet, „Gold“, zu Beginn für starken Trab und Traversalen. „Nothing gonna stop us now“ zu Piaffen und Passagen. Alles mit feinster Abstimmung geritten. Ganz schönes Reiten, tolle Passagen. „True“ für den Schritt, wieder die smarten Popper von Spandau Ballet. Im Galopp dann der Teutonen Pop von Alphaville, „Big in Japan“ zunächst zur Untermalung von Zick-Zack-Traversalen, dann für Zweierwechsel auf der Zirkellinie. Klasse! 13 Einerwechsel, schnurgerade. Der Carabas geht in herrlicher Selbsthaltung durch das Programm. Auch zum Schlussgruß im starken Trab, ganz großes Kino! Gold – so wie es Spandau Ballet in der Kür schon gesanglich angedeutet hat, 80,575 Prozent.

Silber für Semmieke Rothenberger

Adeles „Rolling in the deep“, gestrichen, nicht gesungen, gestaltet den Auftakt der Kür, dazu zeigen Semmieke Rothenberger und Farrington eine Passage, für die es Höchstnoten gibt. Die Geige ist das vorherrschende Instrument der Kür. Passage-Traversalen gelingen sehr gut abgesetzt. Daraus Übergang in den Schritt. Semmieke Rothenberger zeigt den Übergang Schritt-Piaffe-Schritt, auch wenn es dabei einen kleinen Stolperer gibt – eine besondere Schwierigkeit. In der ersten Wechseltour reagiert Farrington zunächst nicht auf die Hilfen, sodass erst auf der kommenden Diagonale eine ausreichende Zahl an Einerwechseln zustande kommt. Die gelingen dafür sicher. Ein Schönheitsfehler. Zum Schluss, wieder zu „Rolling in the deep“, zeigt die U25-Europameisterin eine Fächerpirouette und endet mit einer ausdrucksstarken Passage. 78,825 Prozent, Silbermedaille.

Bronze für Felicitas Hendricks und Drombusch

Felicitas Hendricks und Drombusch hatten Höhepunkte in allem, was im Zweitakt geht: Rhythmische Piaffen, akzentuierte Passagen – jeweils mit sicheren, gleitenden Übergängen. Auch der starke Trab des Braunen wurde kraftvoll in Szene gesetzt. In der Galopptour stachen die Serienwechsel positiv heraus, in den Pirouetten wäre noch mehr drin gewesen. 76,35 Prozent für das von Christoph Koschel trainierte Paar bedeuteten Platz drei, Bronzemedaille.

Ein aufmunterndes Tätscheln der Kruppe für „Püppi“ von Jessica von Bredow-Werndl, dann ging es für Selina Söder und Zaire los. Dass die KWPN-Stute 19 Jahre alt ist, sieht man nicht. „Big Spender“ ertönt. Die „Magic Moments“ werden musikalisch versprochen. Und auch eingehalten. Musik der „Crooner“, der Entertainer, die in Las Vegas die Shows bestimmten. „Love was made for me and you“ zum starken Trab. Dann Passage-Traversalen mit direktem Übergang in eine Piaffe-Pirouette. Alles leicht und schön anzusehen. „Unforgetable“, Nat King Cole, zum Schritt. Die Galopppirouetten dürften noch kleiner ausfallen. In den Einerwechseln kommt Spannung auf, mehrfach springt die Stute hinten nicht mit. Da hilft auch „Love Story“, nicht, die Noten werden wenig liebenswert für diese Lektion ausfallen. Am Ende dann Passage-Traversalen und Piaffen beim Richtungswechsel. 73,475 Prozent, Platz vier.

Hier die Ergebnisse der U25 Kür-Deutschen Meisterschaften.