Hengst Briar: Schwedische Dressurikone mit knapp 31 Jahren verstorben

Briar lebt nicht mehr. Der schwedische Dunkelfuchs, der unter Jan Brink an drei Olympischen Spielen teilgenommen hat, wäre im Frühling 31 Jahre alt geworden.

Briar lebt nicht mehr. Im Frühling wäre der schwedische Dunkelfuchs 31 Jahre alt geworden. Am 11. Januar ist der Hengst gestorben, berichtet Eurodressage. Bjorsells Briar, wie der Hengst vollständig hieß, und Jan Brink waren ein Paar, das man schon von Weitem erkennen konnte. Der Reiter hoch aufgeschossen und mit langen dünnen Beine prädestiniert für den Dressursattel. Der Hengst mit besonderer Farbgebung, Dunkelfuchs mit teilweise hochweißen Füßen.

Auch interessant

Briar: ein Dauerbrenner

Zäh war der schwedische Hengst. Gesundheitlich fitter als viele der aktuellen Helden im Dressursport. Kaum eine Saison hat Briar ausfallen lassen müssen. Im Jahr 2000 ging er bei den Olympischen Spielen in Sydney an den Start. In der australischen Metropole ging er den erst fünften Grand Prix seiner Karriere, daran schlossen sich Championatsauftritte ein ums andere Jahr für das schwedische Team an.

Vier Bronzemedaillen gewann das Paar aus Schweden. Dreimal mit der Dressurequipe (2 x EM, 1 x WM) und 2005 in Hagen Einzelbronze bei den Europameisterschaften. Mitte der 2000er Jahre war der Magini-Sohn auf seinem Zenit. Briar und Jan Brink konnten so auch den Großen Aachener Dressurpreis, die Kombination aus Grand Prix, Grand Prix Special und Kür für sich entscheiden. 2004 waren die beiden Siebte bei den Olympischen Spielen.

Von 2001 bis 2009 ging der Dunkelfuchs bei acht Weltcup-Finals am Start, war dabei immer unter den Top 10. Einmal war es Platz drei, zweimal Rang fünf.

Trainiert wurden die beiden von Kyra Kyrklund. Sie nannte den deutlich im Rechteckformat konstruierten Hengst „Professor“. Passagen und Galopp sind die Lektionen, an die man sich gerne zurückerinnert. Zeit seines Lebens stand Briar im Besitz seines Züchters Hans-Yngve Göransson. Nachdem sich der Dunkelfuchs beim Weltcup-Finale in Las Vegas 2009 aus dem Sport verabschiedet hatte, wurde er als Deckhengst genutzt. In Schweden war er schon zuvor auch züchterisch populär, in Europa konnte er aber nie richtig Fuß fassen. Er hat zehn gekörte Hengste und einige Grand Prix-Pferde gezeugt, die bevorzugt unter schwedischen Reitern auch international vereinzelt auftraten.

Hans-Yngve Göransson hatte den Hengst zeitweise nach Großbritannien verpachtet. Die letzten Jahre hat er aber dort verbracht, wo er zur Welt gekommen ist, auf dem Dalhem Hof seines Züchters. Hier ist er am 11. Januar im Alter von 30 Jahren verstorben.

Abstammung: Briar hätte auch Springpferd werden können

In Briars Adern floss das Blut der berühmtesten schwedischen Hengste seiner Zeit. Sein Vater Magini ging unter Rolf Göran Bengtsson im internationalen Sport. Auch dessen Vater Maraton, Springhengst aber auch als Aktionstraber ein Hingucker, zählt zum züchterischen Tafelsilber Schwedens. Maraton geht über den Hannoveraner Utrillo (Großvater von Gauguin de Lully/Christine Stückelberger) auf die Adeptus xx-Linie zurück. Das ist die Familie, zur der auch beispielsweise Escolars Vaterstamm gehört.

Über seinen Muttervater Krocket führt Briar noch einmal Utrillo, außerdem auch den Vollblüter Der Löwe xx. Zusätzlich findet sich in der mütterlichen Abstammung noch Gaspari, selbst Olympiapferd für Schweden und Vater von Piaff, dem Olympiasieger von Liselot Linsenhoff, an den der „Piaff Förderpreis“ noch heute erinnert.

Briar als Rentner auf den Weiden in Dalhem, dort wo er geboren wurde und am 11. Januar 2022 gestorben ist.