Holländischer Pferdesportverband verklagt Dressurrichter Leif Törnblad

Der Pferdesportverband der Niederlande (KNHS) hat Anklage erhoben gegen den dänischen Fünf-Sterne-Dressurrichter Leif Törnblad. Hintergrund ist ein Interview, das Törnblad dem australischen Magazin The Horse gegeben hat.

In diesem Interview geht es unter anderem um die holländische Reitweise. Der Nationaltrainer der niederländischen Dressurreiter, Rien van der Schaft, stößt sich an den Äußerungen über die holländische Reiterei und über einige seiner Reiter.

Konkret geht es um folgende Sequenzen aus dem Interview:

Chris Hector für The Horse: Sie haben als Richter verschiedene Ären erlebt. Sie haben zu Zeiten von Salinero gerichtet und auch als Carl (Hester) und Charlotte (Dujardin) auftauchten. Was ging schief in der Ära von Salinero? Warum war ein so spanniges Pferd in der Lage, so viel zu gewinnen?

Leif Törnblad: Aber das fing schon mit Bonfire an.

Chris Hector für The Horse: Er war nicht ganz so spannig wie Salinero.

Leif Törnblad: Ich denke, in gewisser Weise war es dasselbe. In gewisser Hinsicht mochte ich Salinero. Natürlich war er das bessere Pferd im Vergleich zu Bonfire. Anky ist eine sehr gute Reiterin und stellt die Pferde gut vor. Aber da sind Probleme in der gesamten Art des Trainings von Sjef Janssen.

Chris Hector für The Horse: Es war furchtbar …

Leif Törnblad: Das ist Ihre Meinung. Ich denke, Anky ritt ziemlich gut. Aber diejenigen, die versucht haben, sie zu kopieren, reichten nicht an sie heran. Anky konnte sie tief und was auch immer reiten, aber wenn sie ins Viereck kamen, sahen sie gut aus.

(…)

Chris Hector für The Horse: Es tut mir leid, aber ich fand, an der Salinero Ära war nichts schönes …

Leif Törnblad: So weit würde ich nicht gehen. Aber da war zu viel Spannung und die Passage war mehr eine Piaffe im Vorwärts. Aber sie hatte auch ihre guten Momente (…). Ich denke, sie ist eine gute Reiterin und hat immer gut präsentiert. Ich war viele Male hinter den Kulissen und habe diese Art des Abreitens gesehen und heiße das nicht gut.

(…)

Chris Hector für The Horse: (…) All die guten Trainer, vielleicht benutzen sie andere Wörter, aber sie alle bilden auf genau dieselbe Art und Weise aus. Hätten hier heute Jean Bemelmans oder Hubertus Schmidt an Deiner Stelle Unterricht gegeben, hätten sie exakt dasselbe gesagt, wie Sie.

Leif Törnblad: Aber Sie sprechen nun von den Deutschen. Wenn Sjef Janssen hier gesessen hätte, oder Edward Gal oder Hans Peter Minderhoud hätten sie nicht dasselbe gesagt.

Chris Hector für The Horse: Aber ich finde nicht, dass das gute Ausbilder und Reiter sind.

Leif Törnblad: Das ist Ihre Definition.

Chris Hector für The Horse: Nein, das ist keine subjektive Sache. Wir haben einen Standard für das Reiten und wie Pferde gehen sollten, den es mindestens seit den Olympischen Spielen 1936 gibt. Und Reiter im Stuhlsitz mit ultraspannigen Pferden sind keine guten Reiter. Man kann sehen, wie viele ihrer Pferde darunter zusammenbrechen …

Leif Törnblad: Das ist Ihre Meinung. Und es ist auch meine Meinung. Aber nicht jeder ist dieser Ansicht. Nächsten Monat kommt Edward Gal nach Dänemark, um einen Lehrgang zu geben.

Chris Hector für The Horse: Das ist keine sehr gute Idee …

Leif Törnblad: Nein, aber er tut es trotzdem. Und er zieht ein großes Publikum an. Wenn Sie irgendwo nach Holland oder einige Teile von Dänemark gehen, sind sie dort anderer Meinung als Sie und ich.

(…)

Als Anky und die Rollkur aufkamen, gelang es ihnen mehr Drama zu inszenieren, spektakulärere Bewegungen, fantastischere Piaffen und dergleichen. Das ist ihnen gelungen. Sie nennen das Spannung. Aber die meisten Menschen fanden das fantastisch.

Rien van der Schafts Sicht der Dinge

Rien van der Schaft hat nun seinerseits dem holländischen Magazin horses.nl ein Interview gegeben, in dem er sagt: „Wenn ich den Artikel richtig verstanden habe, bin ich in technischer Hinsicht einer Meinung mit Herrn Törnblad. Aber ich denke, es ist sehr unangemessen für einen Richter, sich in dieser Weise über Reiter zu äußern. Ich denke nicht, dass er das nächste Mal unvoreingenommen bleiben kann, wenn er Edward Gal oder Hans Peter Minderhoud im Viereck sieht.“

In dem Interview mit The Horse hat Leif Törnblad wiederholt seine Frau Anne Grethe Jensen mit Marzog als positives Beispiel genannt, ein Paar, das seinen Zenit zu Zeiten der Ahlerich-Ära hatte und diesen Mitunter sogar schlagen konnte. Dazu van der Schaft: „Ich habe oft gesehen, wie Marzog von ihrem Ex-Mann Toni Jensen für die Prüfung später am Tag abgekocht wurde. Damals war das noch erlaubt. Das hatte nichts mit Leichtigkeit zu tun, um es freundlich zu formulieren.“

Van der Schaft erklärte außerdem, er arbeite daran, „das Ausbildungsniveau in Holland zu verbessern“. Das sei sein Job. „Doch das ist keine Aufgabe, die im Nu zu erledigen ist. Aber die Art und Weise, wie Törnblad die niederländischen Spitzendressurreiter abtut, ist völlig inakzeptabel. (…) Meiner Meinung nach disqualifiziert sich Törnblad als internationaler Richter.“

Klage vom KNHS

Der holländische Pferdesportverband hat nun Klage bei der FEI eingereicht. Der Sportchef des Verbandes, Maarten van der Heijden, selbst Richter auf Drei-Sterne-Niveau, sagt: „Von Fünf-Sterne-Richtern erwarten wir ein hohes Maß an Integrität. Wie kann ein Richter solche Dinge äußern und dann die holländischen Reiter ohne Vorurteile, unabhängig und objektiv richten?“

Statement von Törnblad

Eurodressage.com hat sich mit Leif Törnblad in Verbindung gesetzt und ihn um ein Statement gebeten. Der Championatsrichter erklärte unter anderem, er fände es „wirklich interessant“, dass der holländische Verband „wieder versuche Einfluss darauf zu nehmen, wer was richtet.“ Davon habe man in der Vergangenheit genug gesehen. Die Richter sollten nicht nach den Präferenzen der Nationen ausgewählt werden. Er sei gar nicht „Anti Holland“ oder irgendein anderes Land und jeder könne Statistiken einsehen, die zeigen, wie er richte.

Sein Punkt sei vor allem, dass das Richten wieder eine Linie braucht. „Meine Botschaft ist, dass wir eine einheitlichere Meinung darüber benötigen, was wir akzeptieren und was nicht.“