Kommentar: Hanebüchen! Richten Nürnberger Burg-Pokal in Mannheim

Was war das? Wer die Finalqualifikation für das Finale im Nürnberger Burg-Pokal auf ClipMyHorse gesehen hat, der konnte sich nur wundern! Das findet St.GEORG-Chefredakteur Jan Tönjes und gibt in seinem Kommentar der Zweitplatzierten Ann-Christin Wienkamp Tipps für die Zukunft.

Vermutlich ist da eine Maske verrutscht, nach oben, über die Augen. Und dieses Malheur ist wohl in mehr als nur einem der fünf Richterhäuschen passiert bei der Finalqualifikation für den Nürnberger Burg-Pokal 2021. Die Leidtragende heißt Ann-Christin Wienkamp. Ihr größter Fehler: Reelles Reiten, Durchlässigkeit, ein Pferd durch gymnastizierende Arbeit formen, schöner machen. Selbst wenn Mutter Natur an einigen Stellen ein paar Zusatzaufgaben in den Pferdekörper eingebaut hat.

Ein weiterer Fehler von Ann-Christin Wienkamp: Es macht den Eindruck, als würde sie Wert auf ein aktives Hinterbein legen, das seine Kraft und den Schub über einen schwingenden Rücken nach vorne gibt. So dass das Pferd sich selbst trägt. So dass handunabhängiges Reiten, wie es doch eigentlich das Lehrbuch fordert, zum guten Gesamtbild beiträgt. Da muss man sagen, liebe Ann-Christin – gut gedacht, aber leider passt das nicht mehr in die Zeit. Hinterbeine, wo möglich noch solche, die abfußen und tragen, liegen gerade nicht mehr so hoch im Kurs. Tragkraft, ehrliche Kadenz – Hand aufs Herz, das ist doch schwierig zu erarbeiten, das wollen wir mal lieber nicht überbewerten. Und dann machst du dir auch noch Mühe, in den starken Tempi Rahmenerweiterung zu zeigen. Entschuldigung, wie Old School ist das denn bitte? Wenn du das nächste Mal in ein Viereck reitest, dann mache es doch bitte so, wie du es nicht gelernt hast. Es steht zu befürchten, dass das mehr Punkte gibt.