Letzter Auftritt von Showtime findet beim Frankfurter Festhallenturnier statt

Gestern hatte Reitmeisterin Dorothee Schneider den Abschied ihres langjährigen Erfolgspferdes Showtime aus dem Sport verkündet. Nun wissen wir auch, wo und wann das Ganze stattfinden wird.

Wie Dorothee Schneider in den sozialen Medien mitteilt, wird sich Showtime seinem Publikum zum letzten Mal am kommenden Samstagabend, 16. Dezember, in der Frankfurter Festhalle zeigen. Veranstaltet wird das Turnier von Schneiders Heimatverein, dem Frankfurter Turnierstall Schwarz Gelb. Passend ist dieser Ort aber auch deshalb, weil Showtime FRH vor genau zehn Jahren bei diesem Turnier beim Nürnberger Burg-Pokal Finale am Start war. Nach dem Sieg in der Einlaufprüfung wurde er dort Fünfter.

Die Reitmeisterin schreibt: „Ich freue mich auf die Begleitung meiner und Showtimes treuen Weggefährten, darunter meine lieben Freundinnen und Showis Besitzerinnen, Gabriele Kippert und Eva Maria Mann. Außerdem seine Pflegerinnen und viele Menschen aus und um mein Team, welches uns und unsere Erfolge über die Jahre begleitet, und diese in vielen Fällen erst möglich gemacht hat.“ Sie betont, auch die Zuschauer und Fans von Showtime hätten ihren Anteil am erfolgreichen Weg dieses Paares gehabt. Wer den Abschied in Frankfurt nicht live erleben kann, hat die Möglichkeit, das Ganze zumindest am Bildschirm via ClipMyHorse.TV zu verfolgen.

Also dann, schon mal die Taschentücher bereithalten für den Abschied dieses besonderen Pferdes. Auf ein letztes Mal, „Showi“!

Auch interessant