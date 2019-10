Oldenburg: Louisdor-Preis Einlaufprüfung für Dorothee Schneiders Mister-C

Vielflieger tragen Anzug und Laptop-Taschen? Nicht immer. Bei manchen sind auch Frack, Zylinder und Stiefel die übliche Arbeitskleidung. Zum Beispiel bei Dorothee Schneider, die dieses Wochenende sowohl in Oldenburg als auch in Nürnberg am Start ist. Prüfung Nummer eins war schon mal ein voller Erfolg.