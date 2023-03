Ornago: Grand Prix Special an Vicky Max-Theurer vor Netz und Müller

Tag zwei beim CDI Ornago brachte weitere Schleifen für das Team Aubenhausen und einen Sieg mit Piaffe und Passage für den Burg-Pokal Zweiten.

Der Grand Prix Special war heute das Highlight beim internationalen Dressurturnier in Ornago, Italien. Nachdem Raphael Netz und sein Neuzugang Great Escape Camelot gestern ihren ersten CDI-Grand Prix vor dem WM-Paar Victoria Max-Theurer und Topas hatten gewinnen können, drehte die Österreicherin den Spieß heute um. Mit 72,043 Prozent setzte sie sich vor Netz, der mit seinem Johnson-Sohn 71,809 Prozent erhalten hatte. Rang drei holten Lisa Müller und D’avie mit 70,298 Prozent ebenfalls nach Bayern. Die dritte deutsche Starterin, Franziska Stieglmayer mit Samurai, belegte mit 69,149 Prozent Rang fünf.

Vicky Max-Theurer und ihrem Totilas-Sohn gelang eine Prüfung ohne große Patzer, während Netz und Great Escape Camelot gestern insbesondere in den Piaffen mehr Punkte hatten erzielen können. Aber grobe Patzer passierten auch diesen beiden nicht und die Traversalen zählten den Punkten nach zu urteilen zu den Highlights der Prüfung. Raphael Saleh bei M und Alexandre Lacerda-Leao hätten die beiden sogar auf Rang eins gesehen.

Weitere Ergebnisse

Den ersten Rang in der Endabrechnung gab es für ein anderes Duo aus Aubenhausen in der U25-Tour: Selina Söder und ihre vierbeinige Lehrmeisterin Zaire-E sicherten sich nach der Intermédiaire II auch den U25-Grand Prix, diesmal mit 70,726 Prozent. Die beiden waren das einzige Paar der siebenköpfigen Prüfung, bei dem eine 7 vor dem Komma stand und bei den Richtern herrschte Einigkeit, dass dies die beste Prüfung gewesen war.

Ein Wiedersehen gab es in Ornago auch mit dem Dream-Team vom Burg-Pokal Finale, Andrina Suter und Del Curto. Der nun zehnjährige Dimaggio-Sohn war in Frankfurt Zweiter hinter seinem Stallkollegen Briatore geworden. Zum Saisonbeginn hatte sich die Schweizerin Suter ein paar Tipps im Stall Balkenhol geholt. Nun ritt sie Del Curto in Ornago in der Mittleren Tour und gewann mit 70,450 Prozent die Intermédiaire B. Es war allerdings nicht die erste Prüfung mit Piaffe und Passage für die beiden. In Frankfurt berichtete Suter, sie habe den großen Dunkelfuchs in der Schweiz auch schon auf S***-Niveau vorgestellt.

