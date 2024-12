Peelbergen: Erfolgreiches Debüt von Ingrid Klimke und Vayron

Die mit Spannung erwartete Premiere ist ihnen gelungen: Ingrid Klimke und der Westfale Vayron siegen beim CDI3* im niederländischen Pferdezentrum Peelbergen.

Bei ihrem ersten gemeinsamen Start beim CDI3* in Kronenberg gewannen Ingrid Klimke und Vayron den Grand Prix mit 73,609% vor Semmieke Rothenberger und Farrington mit 72,065%. Dritter wurde Justin Verboomen aus Belgien auf Zonik Plus mit 71,739 %. „Ich bin überglücklich wie toll Vayron sich heute im Viereck präsentiert hat. Nach so kurzer Zeit den Grand Prix gleich gewinnen zu können, verdanke ich natürlich auch Daniel Bachmanns guter Ausbildung 👏🏼 Mich hat auch sehr gefreut, dass die Eigentümer Sandra und Rudolf Spiekermann, meine Mutti und Monica Theodoresco mich vor Ort unterstützt haben. Außerdem fühlt er sich bei Carmen richtig wohl und genießt ihre liebevolle Pflege sehr“, schreibt Ingrid Klimke auf Instagram.

Klimke und Vayron seit Oktober ein Team

Der Hengst Vayron, im Besitz von Sandra und Rudolf Spiekermann, war erst Ende Oktober überraschend aus dem Stall von Daniel Bachmann Andersen zu Klimke umgezogen. Mit Andersen war der Westfale seit 2022 international im Grand Prix Sport und gewann Team-Gold für Dänemark bei den Olympischen Spielen in Paris 2024. Im Grand Prix Special platzierten sich Ingrid Klimke und Vayron trotz Fehlern an vierter Stelle. Außerdem startete Ingrid Klimke mit Freudentänzer. Das Paar rangierte an 23. Stelle von 35 Startern.

Grand Prix Kür: Semmieke Rothenberger und Farrington siegreich

Für Semmieke Rothenberger war das Wochenende besonders erfolgreich: Sie platzierte sich im Grand Prix außerdem mit ihrer vierzehnjährigen Stute Flanell an 9. Stelle und konnte die Grand Prix Kür ihrem Hengst Farrington Abstand für sich entscheiden. Das Paar siegte mit 77,335% vor Marie-José Calis, die mit ihrem Limited Edition mit 72,895% Platz zwei belegte.

Rothenberger schreibt auf Instagram, sie sei unfassbar stolz, wie Farrington bei den Senioren ankomme: „Erstes Turnier bei den „Großen“, erstes Mal international GP und direkt einen zweiten Platz mit über 72% im Grand Prix und einen phänomenalen Sieg in der Kür mit über 77%! Worte reichen nicht aus, um meine Dankbarkeit auszudrücken. Dieses Pferd bietet mir noch so viel an. Ich freue mich auf die Zukunft mit dir, Farrie! Du bist ganz ganz ganz besonders! So schön, dass es dich gibt!“

Hanna Hagenbrock