Salzburg: Dorothee Schneider und Dayman gewinnen Grand Prix mit persönlichem Rekord

Bei den Amadeus Horse Indoors in Salzburg stand heute der CDI4* Grand Prix auf der Zeiteinteilung. Mit 20 Paaren war die Prüfung quantitativ stark besetzt. Der Sieg von Dorothee Schneider und Dayman fiel dennoch ziemlich überlegen aus.

Mit zwei Prozentpunkten Vorsprung setzten sich Dorothee Schneider und der elfjährige westfälische Wallach v. Daily Deal an die Spitze des Feldes. Alle Richter hatten sie auf Rang eins. 73,391 Prozent erhielten sie, das bislang beste Ergebnis, das sie in einem internationalen Grand Prix erzielen konnten.

Allzu viele davon haben die beiden aber auch noch gar nicht zusammen bestritten. Erst seit dieser Saison hat Dorothee Schneider Dayman unter dem Sattel. Übernommen hatte sie ihn von Sascha Schulz, mit dem „Ente“ (der Spitzname es Wallachs auf Gestüt St. Stephan) erste internationale Erfahrungen gesammelt hat. Dorothee Schneider stellte Dayman zunächst national in Intermédiaire II- und Kurz-Grand Prix Prüfungen vor, ehe sie ihn in Achleiten erstmals international ritt. Alles in allem haben die beiden in dieser Saison bereits sieben Siege auf S***-Niveau gesammelt und heute kamen der erste auf Vier-Sterne-Niveau hinzu.

Dabei ließen sie einen alten Bekannten hinter sich, den KWPN-Hengst Boston aus dem Stall Meggle. Der inzwischen 17-jährige Johnson-Sohn hatte seine größten Erfolge unterHendrik Lochthowe und Matthias Bouten, als die beiden noch für das Ehepaar Meggle gearbeitet haben. Inzwischen geht Boston mit Juan Rodriguez Carvajal unter spanischer Flagge und das heute frisch und überzeugend. Noch nie haben die beiden einen Grand Prix mit über 70 Prozent beendet. Heute wurden es 71,391 Prozent.

Dritter wurde mit genau 71 Prozent Franz Trischberger auf James Bond vor den beiden Schweizerinnen Charlotte Lenherr mit Sir Stanley W (70,739) und Charlotta Rogerson auf Famora (68,935).

Alle Ergebnisse finden Sie hier.