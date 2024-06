Semmieke Rothenberger gewinnt mit Hammer-Kür Gold bei U25-Deutschen Meisterschaften 2024

Semmieke Rothenberger und Farrington waren das Maß der Dinge in der Kür, der zweiten Meisterschaftsentscheidung im Rahmen der U25 DM. Silber ging an Helen Erbe und Carlos vor Luca Sophia Collin und Ferrero.

Semmieke Rothenberger schaffte es mit ihrer Kür bei den U25-Deutschen Meisterschaften 2024 gleich zwei Fanlager zu begeistern: Die, die tolle Dressur genießen wollen. Und die, die mit den Füßen im Takt wippen müssen bei Klängen aus den späten 1970er und frühen 1980er Jahren. Interpreten wie Earth, Wind and Fire oder Lionel Richie untermalten ein technisch äußerst komplexes Programm, dass der 25-Jährigen die zweite Goldmedaille in Balve bescherte. Der Fuchs Farrington zeigte sich von seiner besten Seite. In den Piaffen strengte er sich an, trat dabei noch gleichmäßiger als im U25 Grand Prix. In der Passage ist er erhaben, kraftvoll mit tollem Aushaltemoment. Der Clou: Die sicher anstrengende Herausforderung sah man dem Paar heute nicht an. So wie bei einem Tänzer, der alles gibt und es zu jederzeit schön und leicht aussehen soll.

Gold bei U25-Deutschen Meisterschaften 2024 für den „Ferrari“

Die Kür des 14-jährigen KWPN-Wallachs hätte sich auch in jeder Weltcup-Qualifikation sehen lassen können. Und da hätte der Jazz-Nachkomme die 80,675 Prozent, die er heute erhielt, genauso verdient wie die Goldmedaille. Das ihr „Ferrari“ so abliefern würde, hatte die routinierte Reiterin nicht unbedingt erwartet: „Es waren anstrengende Tage für Farrington. Ich dachte, dass er etwas müde sein könnte heute, aber das Gegenteil war der Fall. Er war frisch und hat sein Herz für mich aufs Dressurviereck geschmissen“.

Für Titelverteidigerin Helen Erbe ging in der Kür zu Popmelodien aus den 1980er Jahren, „Big in Japan“ von Alphaville beispielsweise, alles rund. Unsaubere Einerwechsel vermochte sie auf der „Jokerlinie“ zu korrigieren. „Ich bin sehr zufrieden mit den Tagen hier. Hatten zwar ein paar kleine Patzer in der ersten und zweiten Prüfung, aber heute in der Kür hatte ich ein super Gefühl.“

„Familienpferd“ Carlos erzielte 78,950 Prozent. 17 Jahre alt ist der Carabas-Sohn mittlerweile. Frisch ist er nach wie vor, „und ich hoffe, dass wir ihn noch viele Jahre bei uns haben werden.“ so die Deutsche Vizemeisterin 2024.

Mit einer von Orchestermusik begleiteten Kür gewann Luca Sophia Collin die Bronzemedaille. Der 14-jährige Niederländer Ferrero D v. Tuschinski zeigte eine sehr rhythmische und lockere Passage-Piaffe-Tour. Es war der zweite Start der 23-Jährigen in Balve. Mit 75,100 Prozent gewann sie Bronze knapp vor Anna Schölermann und Bon Scolari (75,0).

Ergebnisse der Kür U25-Deutschen Meisterschaften 2024

