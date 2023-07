Helen Erbe wird Kür-Europameisterin U25 2023, Felicitas Hendricks gewinnt Silbermedaille

Deutscher Doppelerfolg zum Abschluss der U25-Europameisterschaften in Ungarn. Helen Erbe und Carlos gewinnen die Goldmedaille vor Felicitas Hendricks und Drombusch. Selina Söder wird mit Zaire Sechste.

Helen Erbe und Felicitas Hendricks konnten sich zum Ende der U25 Europameisterschaften im ungarischen Pilisjászfalu noch einmal richtig freuen. Beide schafften in der letzten Prüfung der Europameisterschaften ein persönliches Bestergebnis. Damit sicherten sie sich auf dem Podium die Plätze eins und zwei. In der U25 Alterklasse wird auf Grand Prix-Niveau geritten.

Sechste Goldmedaille für „Familien-Carlos“ und Helen Erbe bei U25-EM

Für den 16-jährigen Rheinländer Carlos war es das sechste Mal, dass er bei einer Europameisterschaft die Ehrenrunde anführen durfte – in der Einzelwertung wohl bemerkt. Das „Familienpferd“ der Erbe-Schwestern hat Hannah Erbe bei fünf Europameisterschaften der Junioren und Jungen Reiter zu Einzelgold getragen, das letzte Mal 2017. In der U25 Kategorie hatte es bislang international nicht zu Edelmetall gereicht. Doch das ist nun Geschichte. Mit 80,41 Prozenten konnte das Paar aus dem Rheinland zu Popklängen aus den 1980er-Jahren den Titel gewinnen. Für die Serienwechsel des Carabas-Sohns gab es dabei sogar Neunen. Schon bei den Deutschen Meisterschaften in Balve hatte Helen Erbe das mittlere der drei Podeste auf dem Treppchen erklimmen dürfen, genauso wie schon 2022.

Hendricks: Zweimal Gold, einmal Silber auf der U25-EM

Platz zwei ging wie in Balve an Felicitas Hendricks und Drombusch v. Destano, „Drommel“. Der Oldenburger, der als schwierig galt, sich mittlerweile aber zum Verlasspferd entwickelt hat, und seine Reiterin hatten eine neu abgemischte Musik mit nach Ungarn gebracht. Die gefiel der schwedischen Richterin Annette Fransén Iacobaéus so gut, dass sie das Paar sogar ganz vorne gesehen hatte. Die Richterurteile summierten sich zu 79,105 Prozent.

Gestern hatte die 23-Jährige, die die Wintermonate in Florida verbracht und dort mit ihrem Onkel Christoph Koschel trainiert hatte, den Einzeltitel gewonnen. In dieser Prüfung war Helen Erbe Dritte geworden, Bronze. Marten Luiten hatte sich zwischen die beiden U25-Mannschaftseuropameisterinnen gesetzt. Auch heute landete der Niederländer in den Medaillenrängen, musste sich aber im Sattel von Fynona v. Ampere mit Bronze begnügen.

Etwas Pech hatte Selina Söder in der Galopptour. Die Serienwechsel von Sprung zu Sprung misslangen und auch auf der „Jokerlinie“, auf der Söder die Einerwechsel ein weiteres Mal versuchte, schlug das „Wechselteufelchen“ wieder zu. An dieser Stelle verlor die vom Team Aubenhausen trainierte Fränkin einige Punkte. Mit 75,215 Prozent wurde es Platz sechs.

Die Ergebnisse der Kürentscheidung bei der U25-Europameisterschaft, die Helen Erbe für sich entscheiden konnte, finden Sie hier.