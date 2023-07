Nachwuchs-EM Springen 2023: irische Vormachtstellung – Seamus Hughes Kennedy holt Gold

Die irische Übermacht bei der Nachwuchs-Europameisterschaft im Springreiten in Gorla Minore hielt auch bis zum Finaltag an. Bei den Jungen Reitern siegte Seamus Hughes Kennedy. Bei den Junioren ging die Silbermedaille nach Irland, an Tom Wachman. Hier gewann Anastasia Nielsen, die für Monaco reitet. Für die beste deutsche Platzierung sorgte Fabian Thielen als Fünfter bei den Junioren.

Was sich schon bei den Mannschaftsentscheidungen abzeichnete, setzte sich auch in den Einzelfinals bei den Nachwuchs-Europameisterschaften im Springreiten fort: Der irische Nachwuchs ist stark, wer gewinnen möchte, muss an den Jungs – denn das waren es – von der Grünen Insel vorbeiziehen können. Und das ist kein ganz leichtes Unterfangen.

Vorm Einzelfinale der Jungen Reiter bei der Nachwuchs-EM Springen in Gorla Minore (ITA) lag der Ire Niamh Mcevoy mit Templepatrick Welcome Limeric mit 0,77 Zählern in Führung. Doch ein Abwurf im vorletzten und gleich zwei im abschließenden Springen ließen ihn auf Rang sieben in der Gesamtwertung zurückrutschen. Aber: Ein Ire kommt selten allein …

Ein Kennedy gewinnt Gold

Seamus Hughes Kennedy und ESI Rocky v. Stakkato Gold-For Pleasure, der 1,83 Strafpunkte mit ins Finale gebracht hatte, musste zwar auch einen Springfehler in Kauf nehmen. An sein Endresultat von 5,83 kam aber niemand der ursprünglich 77 Starterinnen und Starter heran. Der Ire gewann Gold vor der Schwedin Beata Hermelin. Sie war mit 4,32 Fehlerpunkten in die Nachwuchs-EM Springen gestartet. Ihrer Stute Obsession Night v. Corlensky unterlief im zweiten Springen noch ein Abwurf. In den letzten beiden Springen blieben aber alle Stangen in den Auflagen. Damit war ihr die Silbermedaille bei den Jungen Reiterin sicher.

Bronze ging an die Niederlande. Skye Morssinkhof erwischte im Sattel von G-Vingino-Blue v. Zirocco Blue einen guten Abschlusstag und durfte sich über den Platz auf dem Podium bei der EM freuen (9,03).

Mit 12,82 Strafpunkten war Johanna Beckmann als beste Deutsche ins Finale gekommen. Am Sonntag sprang ihr 13-jähriger Westfale Cheenook fehlerfrei. Das Paar, das in den vergangenen Monaten sehr gute Runden unter anderem bei den Future Champions in Hagen und in Hohen Wieschendorf gezeigt hatte, schloss die Europameisterschaft in Gorla Minore auf dem achten Platz ab.

Für das zweitbeste Resultat aus deutscher Sicht sorgte Lea-Sophia Gut mit Canturia, Rang 14. Magnus Schmidt und Miss Balou landeten auf Rang 21 in der Endabrechnung.

Die Ergebnisse der Nachwuchs-EM im Springreiten, Alterklasse Junge Reiter.

Fabio Thielen Fünfter bei den Junioren bei Nachwuchs EM Springen

Die für Monaco startende Anastasia Nielsen ist die neue Europameisterin der Junioren. Ihr Pferd, der Hengst Tailormade Contou v. Conthargos, stammt aus der Zucht von Paul Schockemöhle und ging bis 2021 unter dem Japaner Daisuke Fukushima auf 5*-Niveau, zuletzt noch auf der Piazza di Siena in Rom. Zuvor hatte der Däne Sören Pedersen den OS-Hengst geritten, deswegen auch der Vorname „Tailormade“.

Die Tochter eines früh verstorbenen Software-Millionärs und der Conthargos-Sohn kamen aus jedem Parcours der Europameisterschaften in Gorla Minore ohne Abwurf. Mit 0,7 Strafpunkten nach allen Wertungen war es ein souveräner Titelgewinn. Die neue Europameisterin vereitelte so den nächsten irischen Triumph. Denn die Silbermedaille ging an Tom Wachman (IRL) mit Cathalina S, einer DSP-Stute v. Catoki. Wachman stammt aus einer Pferdedynastie. Seine Großeltern John und Sue Magnier betreiben Coolmore Stud, die größte Unternehmung im Galopper-Business weltweit. Tom wird wie sein Bruder Max von Cian O’Connor trainiert. Auch diese Kombination hatte in drei Springen keinen Abwurf zu verzeichnen.

Das gilt auch für den Gewinner der Bronzemedaille (2,78) bei der Nachwuchs-EM Springen, Nick Nanning aus den Niederlanden mit Bandia, einer Holsteiner Clinsmann-Tochzter, die Christian Temme in den Sport gebracht hat.

Bester Deutscher wurde Fabio Thielen mit der Hannoveraner Stute Stakaya v. Stakkato. Nach lediglich einem Abwurf zum Auftakt der EM blieb das Paar in den folgenden Parcours fehlerfrei und wurde Fünfter (4,83). Drei Abwürfe, einer davon am letzten Tag, summierten sich für Max Merschformann und Dorotheental’s Classica zu einem Endergebnis von 14,37 Strafpunkten, Platz 16.

Alle Ergebnisse finden sich hier in der Übersicht der Junioren.