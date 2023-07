Felicitas Hendricks wird mit Drombusch U25-Europameisterin, Bronze an Helen Erbe und Carlos

Im ungarischen Pilisjászfalu ist die 23-jährige Felicitas Hendricks beim ersten EM-Start U25-Europameisterin mit Drombusch geworden. Bronze ging an Helen Erbe und Carlos. Für Semmieke Rothenberger endete der Grand Prix hingegen mit einem Ausschluss.

Schon bei den Deutschen Meisterschaften in Balve hatten Felicitas Hendricks und Drombusch ein starkes Bild abgegeben. Bei der U25-EM in Ungarn, ihrer ersten, hat sie sich mit persönlicher Bestleistung den Titel U25-Europameisterin gesichert. 74,256 Prozent erzielte das Paar aus Hagen am Teutoburger Wald im Grand Prix. Die Prüfung wurde an zwei Tagen ausgeritten.Felicitas Hendricks, die von ihrem Onkel Christoph Koschel gecoacht wird, hatte schon an Tag eins das Klassement angeführt.

Auch am zweiten Tag kam kein anderes der 36 Paare an diese Leistung heran. Am nächsten dran war Teamkollegin Semmieke Rothenberger, die mit Farrington über 74 Prozent geritten war. Da aber Blut bei dem Pferd nach Abschluss der Prüfung gefunden wurde, wurde das Paar eliminiert. Rothenberger postete auf ihrem preisgekrönten Instagramkanal ein Bild von einer runden Stelle in Fell eines Fuchses. Ein Insekt, so ihre Erklärung, müsse die kurzzeitig blutende Wunde verursacht haben.

„Wir haben uns schon am ersten Tag über die tolle Runde gefreut, es ist einfach schön, dass sich Drommel so gut präsentiert hat. Heute war es eine Zitterpartie, denn man weiß ja nie, was passiert. Ich habe mir nur ein paar Ritte angeschaut, weil ich mich selbst nicht verrückt machen wollte. Ich habe unsere Paare unterstützt und mich sonst auf Drommel konzentriert“, beschreibt Felicitas Hendricks den Tag der zweiten Prüfungshälfte.

U25-Europameisterin Felicitas Hendricks, drei Deutsche in Top Fünf

Teamkollegin Helen Erbe und der routinierte Medaillensammler Carlos v. Carabas wurden in dem Grand Prix Dritte. Das war die Bronzemedaille. Sie mussten nach Fehlern in den Einerwechseln lediglich dem Niederländer Marten Luiten auf Finona v. Ampere den Vortritt lassen. Der schlanke Niederländer freute sich über 73,461 Prozent und die Silbermedaille.

Helen Erbe und Carlos, die zum Sieg in der Mannschaftswertung mit über 72 Prozent beigetragen hatten, kamen auf 71.385 Prozent. Damit sicherten sie sich die Bronzemedaille in der Einzelwertung. Auch auf den Plätzen dahinter ging es knapp zu. Selina Söder und Jessica von Bredow-Werndls niederländische Stute Zaire-E wurden mit 70,875 Prozent Fünfte. Sie ist nicht das einzige prominente Pferd im Starterfeld. Destiny, einst als Zukunftshoffnung von Kristina Bröring-Sprehe hochgehandelt, ging unter Beatrice Arturi für die Schweiz. Die Bereiterin von der Hengststation Sprehe wurde mit dem Destano-Sohn Sechste.

Am Sonntag steht die Kür auf dem Programm in Pilisjászfalu. Auch hier geht es um den Titel U25-Europameisterin, bzw. -meister. „Wir haben die Kür schon in Balve gezeigt, aber da war die Musik noch nicht ganz so, wie ich sie mir wünsche. Daran haben wir nochmal gearbeitet und sie etwas peppiger gemacht. Ich freue mich einfach darauf, sie hier zu zeigen“, verrät die 23-jährige U25-Europameisterin vorab.

„Unser Team hat in der Mannschaftsaufgabe mit gutem Reiten überzeugt und ich freue mich vor allem, dass die beiden Championats-Neulinge so toll abgeliefert haben. Felicitas zeigt hier tolle Ritte und Drombusch macht das so lässig, das macht einfach Spaß“, so die Bilanz von U25-Bundestrainer Sebastian Heinze.

Startliste der U25-Kür bei der Dressur-EM Pilisjászfalu

