Wellington: Felicitas Hendricks und Drombusch starten mit Weltcup Grand Prix-Sieg in die Saison

Vor wenigen Wochen noch Piaff-Förderpreis Finalsieger und nun eine neue persönliche Bestleistung auf internationalem Parkett in Wellington – gelungener Saisonstart für Felicitas Hendricks und Drombusch in Wellington.

Vor einem Jahr war in Wellington der Stern von Felicitas Hendricks und Drombusch aufgegangen. Vorher waren sie kaum bekannt. Danach reihten sie einen Erfolg an den nächsten – bei der U25 DM in Balve, den Europameisterschaften, wo sie den Titel in der U25-Einzelwertung holten, und schließlich in Stuttgart im Piaff Förderpreis Finale. Nun sind sie zurückgekehrt nach Wellington, ritten heute zum Auftakt des ersten Global Dressage Festival Wochenendes den Grand Prix für die Weltcup-Kür und gewannen ihn mit 70,652 Prozent. Auf internationaler Ebene ist das ihr bislang bestes Ergebnis.

Ganz knapp geschlagen geben musste sich Susan Pape (GBR) im Sattel von Eclectisch mit 70,587 Prozent. Rang drei sicherte sich die Schwedin Caroline Darcourt auf Lord Django (69,478). Sechster unter den 13 Paaren, von denen allerdings zwei aufgaben, darunter Anna Christina Abbelen und Sam Donnerhall, wurde Michael Klimke auf Domino mit 68,348 Prozent.

Susan Pape hatte heute in Abo auf den zweiten Platz. Im vorangegangenen Grand Prix für die Special-Tour war sie mit V-Plus Zweite gewesen (68,196). Als Siegerin war hier die Einzelbronze-Gewinnerin der Pan Am-Games vom Platz geritten, die US-Reiterin Anna Marek auf Fire Fly (70,652). Rang drei hatten Felicitas Hendricks‘ Onkel und Trainer Christoph Koschel und Eddieni nach Deutschland geholt (68,109).