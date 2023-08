Weltcup-Auftakt nach Maß für Raphael Netz in Wierzbna Bialy Las

Das polnische Wierzbna Bialy Las ist dieses Wochenende Weltcup-Schauplatz. Zum ersten Mal versucht auch der 2021er und 2022er U25-Europameister Raphael Netz Punkte zu sammeln. Der Auftakt war schon mal sehr viel versprechend.

Raphael Netz hatte den KWPN-Wallach Great Escape Camelot mit nach Wierzbna Bialy Las genommen. Diesen Johnson-Sohn hatte er von Estelle Wettstein (SUI) übernehmen können, nachdem ihm seine beiden Europameister Elastico (verkauft an Paul Jöbstl, seither international nicht mehr in Erscheinung getreten) und Ferdinand BB (war eine Leihgabe von Jessica von Bredow-Werndl während ihrer Schwangerschaftspause) nicht mehr zur Verfügung standen. Die neue Partnerschaft der beiden lässt sich gut an.

Bei jedem ihrer bislang vier (internationalen) Turnierauftritte erhielten Netz und Great Escape Camelot mehr Punkte, als der Wallach je zuvor unter Estelle Wettstein bekommen hatte. Mit ihr war er allerdings schon bei einem Weltcup-Turnier am Start gewesen, 2022 in Stuttgart, wo sie Zwölfte wurden. Das war das letzte Turnier der beiden.

Das Weltcup-Debüt von Netz mit Great Escape Camelot begann heute mit einem Sieg im Grand Prix über 24 Konkurrenten. 73,065 Prozent sind etwas weniger, als die beiden gleich bei ihrem ersten Start in Ornago erhalten hatten. Da waren es 73,152 Prozent gewesen. Aber es reichte, um ein vielfach erprobtes Olympia- und Championatspaar auf Abstand zu halten: Morgan Barbançon und Sir Donnerhall II. Sie wurden mit genau 72 Prozent Zweite.

An dritter Stelle reihte sich Alisa Glinka aus Moldawien im Sattel des erst neunjährigen Ampere-Sohn Abercrombie ein (69,783).

Alle Ergebnisse des Weltcup-Turniers in Polen finden Sie hier.