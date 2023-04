Weltcup-Finale Omaha: Ingrid Klimkes Franziskus bei der Kür nicht am Start

Das Aus für den „Tanz mit Franz“: Ingrid Klimkes Fidertanz-Sohn Franziskus hat sich akut vertreten. Er wird bei der entscheidenden Grand Prix Kür des Weltcup-Finals Omaha nicht starten können.

Vor allem die zweite Hälfte des Grand Prix am späten Mittwochabend deutscher Zeit hatte Hoffnung auf eine Kür mit vielen Höhepunkten gemacht. Im Grand Prix waren die Reitmeisterin und ihr 15-jähriger Hengst Vierte geworden mit 75,543 Prozent und ein paar Rumplern. „Ich bin traurig, dass wir hier so unerwartet nicht in der Kür antreten können. Das Wohl von Franz steht an erster Stelle und im Hinblick auf die kommende grüne Saison haben wir ihn zurückgezogen“, sagt Ingrid Klimke.

St.GEORG wünscht gute und schnelle Genesung!

