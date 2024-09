FN-Präsident: Findungskommission stellt drei Kandidaten vor

FN-Präsident dringend gesucht! Nach dem Rücktritt von Hans-Joachim Erbel im Juli ist die Deutsche Reiterliche Vereinigung (FN) ohne Präsidenten. Die eingesetzte Findungskommission hat nun drei Kandidaten gefunden, die sie für fähig für den Posten hält. Zwei mit wirtschaftlichem und ein Tierarzt mit großem politischem Hintergrund.

FN-Präsident – das ist ein Job, um den man sich nicht eben reißt angesichts der desaströsen Lage, in der sich die finanziell gebeutelte Deutsche Reiterliche Vereinigung derzeit befindet. Nach dem Aufdecken der Finanzprobleme und dem Rücktritt des damaligen FN-Präsidenten Hans-Joachim Erbel wurden potenzielle Nachfolger gesucht. Die drei Männer – Frauen scheinen sich für die Aufgabe nicht zu interessieren – alle aus Nordrhein Westfalen, aus den Kreisen Warendorf, Coesfeld und Wesel, zeigen Interesse.

FN-Präsident – drei wollen den Job, Martin Richenhagen schon lange im Gespräch

Eine Findungskommission hatte sich des Themas angenommen. Schon länger bekannt waren die Ambitionen von Martin Richenhagen. Der studierte Religionslehrer, dem in den USA einen Professorentitel ehrenhalber zuerkannt wurde, war lange Jahre CEO des Agrarunternehmens AGCO. Beim drittgrößten Landmaschinenhersteller der Welt verantwortete Richenhagen, der 5*-Dressurrichter war und in Köln geboren wurde, auch die Marke Fendt. Fendt war lange Jahre Hauptsponsor der FN. Richenhagen ist 72 Jahre alt.

Hans-Jürgen Meyer, einst Europameister Junge Reiter

Hans-Jürgen Meyer ist 71 Jahre alt und stammt aus Nottuln. Als junger Mann ist er erfolgreich Dressur geritten. Er war westfälischer und Deutscher Meister Dressur und gewann die Goldmedaille bei den ersten Europameisterschaften der Jungen Reiter. Seine Frau und seine Töchter sind wie er bis Grand Prix erfolgreich geritten. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit in der Verpackungsindustrie war er ab 2001 ehrenamtlich die Geschäftsführung des Deutschen Reiter- und Fahrerverbandes (DRFV). Von 2014 bis 2016 war er dessen Präsident. Heute kümmert er sich um den Förderkreis Olympische Reiterspiele e.V. (FORS).

Politisch versiert: Dr. Heinrich Bottermann

Der Dritte im Bunde, der es sich vorstellen könnte, FN-Präsident zu werden, ist Dr. Heinrich Bottermann, 68, aus Hamminkeln. Der studierte Tierarzt hat über das Thema Trächtigkeit bei Stuten promoviert und war als Amtstierarzt tätig. Nach fünf Jahren zog es ihn 1990 in die Politik. Er hat in unterschiedlichen Bundesländern und auch in der Bundesregierung in leitenden Funktionen die unterschiedlichsten Ämter bekleidet. Zuletzt war er in der Regierung Wüst Staatssekretär im Ministerium für Umwelt und Verbraucherschutz.

In der Pferdeszene tauchte er auf, als er das krisengeschüttelte Nordrhein-Westfälische Landgestüt Warendorf zunächst kommissarisch leitete und die Übergabe an den neuen Leiter Dr. Felix Austermann vorbereitete.

FN-Präsident – nur einer wird zur Wahl stehen

Aus diesen drei Kandidaten wird aber keinesfalls einer gewählt. Vielmehr sieht es das Prozedere so vor, dass das Trio sich am 10. September in zwei internen Sitzungen (Sport und Zucht/PM) den Delegierten der Mitgliederversammlung vorstellen soll. Dann können Fragen beantwortet werden. Anschließend, so sieht es die Satzung vor, muss der Beirat Sport einen Kandidaten benennen. Dieser wird in der für November anberaumten Mitgliederversammlung zur Wahl vorgeschlagen. Die Entscheidung des Beirats, welcher der drei Kandidaten das Gremium überzeugt hat, fällt in einer Beiratssitzung im Oktober.