Münster Turnier der Sieger: Grand Prix Special an Katharina Hemmer, Kür an Kittel

In Münster hat Katharina Hemmer beim Turnier der Sieger mit Denoix auch den Grand Prix Special gewonnen. Mit mehr als 77 Prozent rangiert sie deutlich vor dem Feld. Patrik Kittel gewann die abendliche Kür.

Mit mehr als vier Prozent Abstand konnten Katharina Hemmer und Denoix auch den Grand Prix Special beim Turnier der Sieger in Münster für sich entscheiden. Der Oldenburger wurde von allen fünf Richterinnen und Richtern auf Rang eins gesehen (77,372). Die Wertzahlen variierten zwischen 76,078 und 78,235 Prozent. Schon zum Auftakt des Traditionsturniers im Herzen Westfalens hatte die Kombination vom Fleyenhof in Borchen-Etteln den Grand Prix mit deutlichem Abstand für sich entschieden.

Zweite wurde Carina Scholz mit dem mittlerweile 17-jährigen Toronto (73,353). Die „Pi/Pa-Maschine“ Dayman und Dorothee Schneider landeten auf Rang drei (71,255). Über Platz vier freute sich in der dem Gedenk ihres Vaters Dr. Reiner Klimke gewidmeten Prüfung Ingrid Klimke. Mit 69,941 kam sie im Sattel des Damon Hill-Halbbruders Freudentänzer aus der Prüfung.

Ergebnisse Grand Prix Special Turnier der Sieger 2014

Stars von Morgen: Moritz und „Morri“ vorn in Münster beim Turnier der Sieger

Die 3*S-Prüfung für junge Reiterinnen und Reiter bzw. Pferde, die „Derby Stars von Morgen“, ging an den jüngsten Reiter im achtköpfigen Feld: Moritz Treffinger und der ehemalige Oldenburger Siegerhengst Morricone setzte sich beim Turnier der Sieger in Münster mit 72,605 Prozent an die Spitze. Das Bonhomme-Doppel setzte sich vor Carina Scholz und Morricones väterlichen Halbbruder Montevideo v. Millennium (71,947). Dritte wurde die Kombination, die die Einlaufprüfung gewonnen hatte: Lena Haßmann und Grey Flanell (68,948).

Ergebnisse Derby Stars von Morgen Turnier der Sieger Münster 2014

Sechs Paare gingen abends in der Kür an den Start. Hier siegte der Schwede Patrik Kittel mit der Hannoveraner Stute Forever Young (80,85). Platz zwei ging an Felicitas Hendricks und Drombusch (76,475). Ingrid Klimke und First Class landeten auf Rang drei (75,95).

Ergebnisse Kür Turnier der Sieger 2014

Auch interessant