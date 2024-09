Turnier der Sieger 2024 in Münster: Auftaktsiege von „Katha“ Hemmer und Lena Haßmann

Das Turnier der Sieger in Münster 2024 hat gestern begonnen. Tag eins des Traditionsturniers vorm Schloss in Münster gehörte den Dressurreiterinnen und -reitern sowie dem vierbeinigen Nachwuchs .

Beim Turnier der Sieger Münster 2024 hatten Katharina Hemmer und Denoix ihren ersten Auftritt nach dem CHIO Aachen. Dort hatte der Destano-Sohn Probleme mit der Stadionatmosphäre gehabt. Seinen guten Eindruck von der Deutschen Meisterschaft in Balve hatte der Fuchs in der Soers damit nicht bestätigen können. Umso spannender zu sehen, was Denoix‘ Nerven zu der Atmosphäre vorm Schloss von Münster sagen würden. Die Antwort: Bis auf eine Unsauberkeit in der fliegenden Galoppwechseln zu zwei Sprüngen, zwei überdeutlich im Vorwärts angelegten Piaffen und Pirouetten, die noch etwas kleiner hätten ausfallen dürfen, keine Probleme. Mit 75,54 Prozent lag das Paar 50 Punkte vorm Restfeld.

Turnier der Sieger Münster: „Katha Hemmer“ empfindet ihren Ritt als „richtig schön“

Entsprechend zufrieden fällt die Bilanz von Katharina Hemmer nach ihrem, Ritt aus: „Wir konnten gut an den kleinen Baustellen, die wir letztes Jahr noch hatten, arbeiten. In Aachen hatten wir ja das Problem, dass Denoix‘ Nervenkostüm nicht so mitgemacht hat“. Die Situation beim CHIO hat die Chefbereiterin auf dem Fleyenhof von Hubertus Schmidt nicht losgelassen. „Das hinterfragt man im Nachhinein dann sehr und versucht, daran zu arbeiten. Und dann testet man sich da ein bisschen durch und probiert alles mal aus. Heute morgen habe ich ihn im leichten Sitz ein bisschen vorwärts galoppiert, einfach für ein gutes Gefühl. Im Viereck hat das heute dann richtig gut geklappt. Er war gut bei mir und konnte sich gut konzentrieren und war gelassen. Das war richtig schön – ich hatte ein gutes Gefühl. Das Kopfzerbrechen hat sich also ausgezahlt.“

Platz zwei ging an Carina Scholz, die mit der Stutze Soirée d’Amour den Oldenburger Doppelsieg in Münster perfekt machte. Mit 73,36 Prozent schlug sie sich selbst. Mit Tarantino wurde die Ausbilderin aus dem Kreis Warendorf auch noch Dritte (73,22). Platz vier ging an den Schweden Patrik Kittel und Forever Young. Die Hannoveraner Stute rangierte mit 72,96 Prozent vor Anabel Balkenhol und High Five (72,24/5.).

Ergebnisse des Grand Prix beim Turnier der Sieger 2024

George Clooney ein Star von morgen

Die Stars von Morgen-Intermédiaire II war eine Art Klassentreffen, sponsored by Gestüt Bonhomme. Zumindest in der Spitze. Lea Haßmann siegte mit George Clooney und 72,526 Prozent. Der DSP Wallach stammt aus der Zucht der DSP-Siegerstuten-Serienzüchterin Julia Voigtländer. Sein Vater ist Grey Flanell. Den Hengst, ein Gribaldi-Sohn, hat Lena Haßmann als sie noch als Bereiterin auf dem Gestüt in Werder bei Berlin war, geritten. Auch den Hengst Morricone, der 2,5 Punkte (72,395) hinter George Clooney und Haßmann Zweiter wurde, kennt die Siegerin gut. Jetzt stellt Moritz Treffinger den Oldenburger Siegerhengst vor.

Platz drei ging an Carina Scholz und Montevideo, der wie Morricone von Millennium abstammt (71,368). Vierte wurde Florine Kienbaum mit Feliziano und runden 70 Prozent.

Ergebnis der Intermédiare II Stars von morgen

Westfalen Wappen: Escolar-Sohn Estoril siegt

Auch die jungen Pferde sind fester Bestandteil des Turniers der Sieger in Münster. 2024 hieß der Sieger bei den Dreijährigen, die in einer Reitpferdeprüfung, dem „Westfalen Wappen“ an den Start gingen, Estoril. Der braune Hengst, den Juliane Beriet vorstellte, setzte sich mit 8,2 vor die Stute Bo v. Bordeaux mit Jessica Süß (8,1) und Grand Galaxy v. Galaxy mit Beatrice Arturi (ebenfalls 8,1). Vierter wurde Vritz v. Vaderland mit Frederic Schulze Gronover (7,9).

Ergebnisse Westfalen Wappen 2024

Optimum: Trakehner Hengst siegt

Im Optimum, der Reitpferdeprüfung für Vierjährige, sind anders als im Westfalen Wappen alle Zuchtgebiete zugelassen. Zehn Pferde waren am Start. Am höchsten bewertet wurde der Trakehner Hengst Hirtenstern v. Hirtentanz mit Nathalie Kohler (8,4). Platz zwei ging nach Westfalen. Die Imposantos-Tochter Imara und Anna-Giulia Savic kamen auf 8,1 in der Endnote. Eine 7,9 war es für den von Joline Durand vorgestellten Oldenburger Fürst Goofy T. v. Fürstenball auf dem Turnier der Sieger Münster 2024.

Ergebnisse Optimum 2024