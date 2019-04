Bundesvierkampf 2019: Westfalen zweimal an der Spitze

Dressur, Springen, Laufen und Schwimmen – die Teilnehmer am Bundesvierkampf 2019 in Münchehofe hatten ein sportliches Programm zu erledigen. Am Ende war es die Mannschaft aus Westfalen, die sich gegen die Gastgeber aus Berlin-Brandenburg durchsetzen konnten. Beim Nachwuchs ging der Sieg ebenfalls nach Westfalen, wenn auch ziemlich knapp.