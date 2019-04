Brakel: Erste westfälische Turnier-Fohlenauktion 2019

Im Rahmen der Sudheimer Outdoors in Brakel fand die erste Turnier-Fohlenauktion des Westfälischen Pferdestammbuchs statt. Neun Springfohlen fanden neue Besitzer.

Im Durchschnitt kamen 13.900 Euro zusammen – 1000 Euro mehr als noch 2018. Den Löwenanteil daran hatte ein Stutfohlen v. Cornet Obolensky-Quidam de Revel, das für 22.000 Euro an eine Käufer aus NRW zu geschlagen wurde. Der Name der kleinen ist schon mal viel versprechend: Classic Touch, so wie Ludger Beerbaums Olympiasiegerin von 1992.

Cornet Obolensky fand man auch im Pedigree des zweit- und des drittteuersten Fohlens. Bei 18.000 Euro fiel der Hammer für ein Stutfohlen v. Eldorado van de Zeshoek aus einer Cornet-Mutter. 16.500 Euro brachte ein weiteres Stutfohlen aus einer Cornet-Mutter, diesmal aus der Anpaarung mit Christian Ahlmanns Taloubet Z.

Für 14.500 Euro fand ein Hengstanwärter v. Comme il faut-Cascadello neue Besitzer. Bei 13.500 Euro fiel der Hammer für einen Hengst v. Cornet-Obolensky-Sandro Boy. 13.000 Euro war Käufern aus NRW das Hengstfohlen mit der Abstammung Diamant de Semilly-Kannan wert.

Nach Niedersachsen ging für 11.000 Euro ein Hengst v. Canturo-Ludwog von Payern. Vierstellige Beträge brachten die Hengstfohlen v. I’m Special de Muze-Clinton (9000 Euro) und v. Cicero Z-Tinka’s Boy (8000 Euro).

www.westfalenpferde.de